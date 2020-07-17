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新封建主義席捲西方 疫情恐令中產雪上加霜（訂戶專享）

環球社會熱點 08:18 2020/07/17

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新冠肺炎疫情重挫全球多國經濟，加上社會步入新封建主義的時代，中產一族的處境似乎較艱難。

新冠肺炎疫情重挫全球多國經濟，不少人都因疫情面臨減薪或失業的困境。但有研究指出，不少億萬富豪在疫情下的財富不跌反升，再加上草根階層普遍獲政府較多支援，中產一族的處境似乎較艱難。

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