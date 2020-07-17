新封建主義席捲西方 疫情恐令中產雪上加霜（訂戶專享） 環球社會熱點 08:18 2020/07/17 分享： ▲ 新冠肺炎疫情重挫全球多國經濟，加上社會步入新封建主義的時代，中產一族的處境似乎較艱難。 新冠肺炎疫情重挫全球多國經濟，不少人都因疫情面臨減薪或失業的困境。但有研究指出，不少億萬富豪在疫情下的財富不跌反升，再加上草根階層普遍獲政府較多支援，中產一族的處境似乎較艱難。 ... 相關文章 【美國疫情】失業救濟金刺激經濟 消費多過疫症前 2020/07/16 【美國疫情】失業救濟金刺激經濟 消費多過疫症前 【英國疫情】6月就業人數大減64.9萬 企業頻削職位 2020/07/16 【英國疫情】6月就業人數大減64.9萬 企業頻削職位 【美國疫情】網上學習添器材 小學家庭年均洗6100元 2020/07/16 【美國疫情】網上學習添器材 小學家庭年均洗6100元 【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻 2020/07/16 【澳洲疫情】100萬失業 失業率22年最高 南澳最嚴峻 【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊 2020/07/10 【澳洲疫情】悉尼現「中產災難」 財政最受疫情打擊 傳染病 疫情 全球化 失業 社會民生 社會矛盾 美國 冠狀病毒 肺炎 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入