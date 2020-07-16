受惠於電競商機　曲面顯示器出貨量將突破 1,200 萬部

▲ 有調查指出，2020年曲面顯示屏的產品持續熱銷，預計出貨量將突破1,200萬部。

新冠肺炎疫情下，大眾紛紛留在家中打機娛樂，電競相關產品的銷量增加，從而帶動面板廠商的生產量。最近有調查指出，2020年曲面顯示屏的產品持續熱銷，預計出貨量將突破1,200萬部。

據市場調研機構TrendForce發表的最新調查指，本年度曲面顯示屏受惠於電競產品熱賣，出貨量將上升至1,286 萬部，較去年增長24%。根據各大廠商的曲面顯示器出貨狀況，當中三星憑著其產量及面板市場，出貨量穩居首位，AOC / Philips及台灣電子製造商微星科技則位於第二及第三。TrendForce分析師指出，預期今年3間廠商在曲面顯示器市場中將達到7成市占率。

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近年，三星顯示器（SDC）積極開拓曲面顯示器及電競產品市場，獲得不俗表現，去年三星的市佔高達 81%，但較早前，三星宣佈在今年全面退出LCD面板市場，預期明年的曲面顯示器生產鏈將受到衝擊，機構亦預計明年整體市場出貨量會面臨衰退。

責任編輯：李寶如