堡獅龍Bossini飈3成　非凡中國股東全票通過收購Bossini

▲ 非凡中國股東通過收購Bossini。

非凡中國 （8032） 舉行股東特別大會，全票通過有關收購堡獅龍 （0592） 購股協議、收購守則等事項，批准及授權集團董事實行其有關行動、事宜及簽署文件。據本地傳媒報，非凡中國指，第三輪新冠肺炎疫情對絕大部分依賴綫下零售的公司，會有一定影響。

堡獅龍飈30%，收報0.34元，成交794萬元；非凡中國平收，報0.445元，無升跌。

由李寧家族持有的非凡中國，聯同堡獅龍創辦人羅定邦後人羅正杰，以作價4662萬元，向堡獅龍大股東、羅正杰五叔羅家聖收購66.6%已發行股本。

非凡中國昨天公布投票結果，議案獲全部出席股東投票贊成通過。

非凡中國回應稱，堡獅龍的收購程序還沒有完成，但堡獅龍將成為集團的間接非全資附屬公司，其財務報表將於集團的財務報表中綜合入賬，但料第三波新冠肺炎疫情會對絕大部分主要靠綫下零售的公司都會有一定的影響。

非凡中國昨日全日升1.1%，收報0.445元；堡獅龍挫逾10%，收報0.26元。

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