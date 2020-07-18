【愛‧回家之開心速遞系列一】張景淳欲再置業完人生夢

現在好多人都說不再追看電視劇，但偏偏一齣《愛•回家之開心速遞》卻大受歡迎，亦被視為大家面對近年社會困境的苦中一點甜。該劇中有不少角色彈出，飾演龔燁的張景淳（Stanley）是其中一個。在鏡頭前，張景淳把龔燁的「賤精先生」形象演得淋漓盡致，觀眾非常受落，希望劇集可以一直拍下去。

但現實中，所謂花無百日紅，尤其娛樂圈更是「好天收埋落雨柴」的工種，像現在一場疫情，大部份廣告及商演活動取消，好多藝人收入大減；所以好多藝人都會做生意或投資，從而風散風險。張景淳雖無做生意，不過曾經在沒有工作的日子，變賣心頭好超合金，為他賺得生活費，「超合金是我多年來最大的投資，過去兩年轉售都賺到6位數字。」至於提到其他投資，他則自謙沒有投資運，從未沾手過股票，曾經買樓亦因沽出後，樓價未再大跌令他無法再入市。不過，他仍以置業為目標，「我覺得人生就像砌圖，能夠買一層樓就如完整我人生的一部份，砌完之後會很有滿足感。」他認為買磚頭是最保值，但明言不會再買港樓，首選加拿大，其次是馬來西亞或日本。

張景淳雖未有從商，但繼續利用他的專長，跟友人合作建立了一個網上頻道《Like TW》，純粹是去旅遊的紀錄，第一集去了台灣，希望遲些會去日本等不同地方，但這都不過是寓娛樂於工作，看將來能否從中演變一些東西出來，「我們會嘗試堅持做1年、2年之後，看會否變成一門生意，如賣廣告的網站，又或變成一個我們品牌的旅行團，惟才剛剛開始，現在仍言之尚早，要一步步做下去才知最終會變成怎樣。」

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