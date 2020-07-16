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【新盤出擊】疫情大爆發新盤開價仍進取 新地屯門御海灣首批折實呎價達1.79萬元

股樓投資 18:49 2020/07/16

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本港新冠肺炎疫情持續惡化，確診人數直線上升，但發展商仍繼續推盤，其中新地（00016）旗下新盤屯門海皇路御海灣（御海灣發展項目第1期）於周四（16日）公布首張價單，涉及88伙，折實平均呎價17,377元，開價十分進取，貴絕屯門首批開價新盤。

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御海灣首批單位包括21伙開放式、43伙1房及24伙2房單位，實用面積261至437平方呎，折實樓價468.8萬至714.3萬元，折實呎價14,992至19,592元，入場單位為2座3樓B室，實用面積261方呎，折實樓價468.88萬元，折實呎價17,965元。至於御海灣2座3樓H室，為兩房單位，實用面積424平方呎，折實樓價635.68萬元，折實呎價14,992元。

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新地代理業務部總經理張卓秀敏表示，是次開價屬「臨海靚價」，她指出，鄰近御海灣的物業樓齡也近30年，故認為是次御海灣開價合理。雖然近日疫情惡化，但她認為本港住宅剛性需求依然強勁，故不擔心銷情受影響，項目將於周六開放示範單位予公眾參觀並同步收票，最快下周開售。

 

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是次御海灣開價較鄰近的二手屋苑高出約2成，如樓齡20年的南浪海灣，實用面積呎價約12,598元；樓齡約16年的海典軒，實用面積呎價約13,000元；至於樓齡約18%的嘉悅半島，實用面積呎價約12,000元。至於同系區內御半山II期，於2019年6月開價，首批單位折實平均呎價15,166元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，御海灣屬第3波疫情下首個開價的新盤，發展商以試探性質推盤，訂價貼市。雖然首批呎價較進取，但總價仍然吸引，現時全港一手新盤少有相若銀碼選擇。剛性需求強勁，疫情下市民買樓意欲不減，加上物業可投資保值，相信御海灣首批單位可一Q清枱。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，御海灣折實入場費逾468萬元，料吸引用家及投資客入市。他指出，現時同系屯門項目御半山平均呎價接近1.8萬元，而是次御海灣首批單位，平均呎價逾1.7萬元，且享有海景，預料吸引用家及投資者入市。預計買家以用家為主，佔約8成，其餘為投資客，項目落成後租金料達40元水平，回報率約3厘。

 

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撰文 : 陳詠妍

新地 御海灣 屯門 樓價 疫情 發展商

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