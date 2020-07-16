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【美國疫情】失業救濟金刺激經濟 消費多過疫症前

環球社會熱點 18:44 2020/07/16

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失業一定捉襟見肘？未必。摩根大通研究發現，領取失業救濟金的家庭消費反比疫情大流行前增加10%。

美國多個州分的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，疫情導致的失業潮，截至上周四（9日）持續領取失業救濟的人數仍有1806.2萬人。失業一定捉襟見肘？未必。摩根大通研究發現，領取失業救濟金的家庭消費反比疫情大流行前增加10%。

摩根大通（JPMorgan Chase Institute）研究顯示，華府的2萬億美元刺激經濟法案（CARES Act）令符合條件的人可在失業救濟金外，還可每周額外領取600美元（約4,660港元），令其家庭消費比疫情大流行前還要多出10%。

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【英國疫情】6月就業人數大減64.9萬 企業頻削職位

研究分析61,000個曾在3月至5月期間領取失業救濟的家庭消費和交易，發現家庭支出隨著企業倒閉而下降，但一有失業救濟金，支出就回升。

研究指出，今次的情況跟典型的經濟衰退不同。後者的情況，領取失業救濟的家庭一般會削減支出7％，因所能領取的救濟金一般只佔先前收入的一小部分。

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然而研究發現在疫情下的救濟金，反而能刺激民眾消費，支撐美國經濟。其中一個原因是救濟金豐厚，甚至多過正常工資。《紐約時報》在4月下旬報道，有過半州份的失業民眾，領取的失業救濟金超過其正常工資，有企業員工甚至因更想要失業金拒絕領取工資。

美國7月底將暫停失業救濟金，研究估計，救濟金暫停數周後，對家庭支出和宏觀經濟都帶來負面影響。

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記者：葉芷樺

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