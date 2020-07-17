亞洲債市憑藉三大趨勢可望向好

今年以來，市場發展出乎預料之外。中美兩國於年初簽訂首階段貿易協議，令市場充斥樂觀情緒。然而，2019新型冠狀病毒疫情在全球擴散，加上油價受到衝擊，導致環球資產市場未能正常運作。多國政府推行前所未見的財政和貨幣刺激政策，控疫措施似乎亦取得成效並帶動市況回穩，但許多投資者仍存有疑問：在這高度不明朗的環境下，亞洲債市的前景如何？

根據我們的基本預測，央行和政府扶持措施初步產生的「刺激作用」，應會促使經濟於2020年下半年大幅反彈，但對已發展市場的正面效應，最終將於2020年底至2021年初逐步減退。事實上，我們預料即使環球經濟回復「正常」，但與爆發疫情之前的水平相比，產能只能維持約70%至80%。

考慮到這個基本情況預測，我們認為全球將於短期出現三大趨勢，對債券投資者產生影響。

首先，在經濟長期低迷的情況下，已發展市場的信貸狀況料將進一步惡化。穆迪預測今年環球信貸違約率將會急升，惠譽亦察見已發展市場內投資級別債券被降級的數目激增。不過，信貸評級機構表示，亞太區的違約率料會較低，我們亦相信，區內企業被降至非投資級別的風險相對較為受控。

其次，疲情令供應鏈中斷，將在中長期加快本土化或地區化趨勢。更多政府在具敏感性和重要性行業的參與度提升，以確保供貨穩定及減少依賴進口，並會擴大對科技、半導體、高增值製造及康健護理等策略性行業的支持。此外，原先依賴外資的企業，或會重投本地資本市場，盡量減少地緣政治風險升溫、引發的潛在離岸融資問題。

最後是不同地區的信貸市場應繼續存在分歧。根據我們的觀察，多家中國高收益的工業企業，最近未能為其美元債券融資，令高收益市場進一步傾向中國房地產發行商。另外，宏觀環境不明朗，可能有利國有企業多於民營企業，高盛有報告指，回顧過去兩年，當時中國的違約情況主要集中於民營企業。

我們認為環球經濟整體可能於未來兩年面對困境。在經濟增長低於平均、信貸評級或被調低及企業違約增加的情況下，信貸選擇將成為關鍵。然而，我們相信憑藉經濟和企業基本因素，加上具吸引力的孳息率，應可令亞洲在不明朗時期為投資者帶來可觀表現。