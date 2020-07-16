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【新股IPO】港交所空降胡麗芬任IPO審查聯席主管　增設「上市科合規主管」

金融經濟 18:29 2020/07/16

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港交所委任胡麗芬（圖左）為首次公開招股審查聯席主管，駱衍廷（圖右）為上市科合規主管

港交所 （00388） 公布上市科兩項高層任命，委任TPG亞洲副法律總監、TPG基礎設施法律總監胡麗芬，出任董事總經理兼首次公開招股審查聯席主管，9月履新。胡麗芬與4月底獲任命的劉穎共同監督港交所所有發行人上市申請，令港交所上市審查組重回「雙主管」。

港交所指，胡麗芬為執業律師並在法律界擔任高層職位逾17年，曾任內部法律總監和併購律師，擁有香港、英格蘭及威爾斯的律師資格。

港交所上市主管陳翊庭稱，胡麗芬為企業和資本市場事宜提供法律意見方面經驗豐富，其專業知識將有助首次公開招股審查團隊以至整個上市科穩步發展。

港交所IPO審查組前聯席主管楊金隆去年因涉嫌貪污被廉署拘捕，由時任另一聯席主管史琳獨挑大樑約一年。港交所4月任命劉穎後，上市審查組曾重回「雙主管」，惟史琳於5月辭職，令港交所再覓聯席主管。

駱衍廷獲任命上市科合規主管

另外，港交所委任香港羅兵咸永道的風險及合規諮詢服務總監駱衍廷，為高級副總裁兼上市科合規主管，屬新增職級，並於上周就任。

陳翊庭稱，增設上市科合規職能，監督與支援上市科的工作，高興駱衍廷加入。她補充，現在上市科不同團隊主管已各就各位，會竭盡所能，合力維持上市制度的平穩運作和競爭力，提升香港作為國際金融市場的領導地位。

證監會月初發表檢討報告，指上市部的「職能分隔」政策存在多處不清晰的地方，而且未能完全解決職能分隔在多個主要方面的問題，令上市部職員難以詮釋和遵循有關政策，並指行政總裁李小加曾邀請上市主管出席「傾生意」的場合，雖無證據有不當行為，但認為應避免損害上市監管職能在觀感上的獨立性。

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香港股票 金融監管機構 香港交易所（00388） 李小加 證監會 香港交易及結算所有限公司 IPO 羅兵咸永道

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