【新冠肺炎 】禁堂食規定實施 公司飯堂及員工用膳可獲豁免

早前政府規定食肆由晚上6時至翌日清晨5時不能提供堂食。 食物及衛生局副局長徐德義公布，禁堂食規定增加可獲豁免範圍至公司飯堂，員工在食肆內用膳亦可獲豁免，但必須清楚區分員工用膳區及等候外賣區。

徐德義指有業界人士反映有部分公司員工，外出用餐有困難，另有公司是24小時運作，設有公司飯堂予員工用膳。考慮到公司飯堂並不會對外開放，當局決定公司飯堂可獲豁免堂食禁令，唯不包括工廠食堂。

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他又指食肆員工晚上用膳亦可獲豁免，但食肆需清楚及適當分隔員工用膳區及顧客等候外賣區。他補充根據規例，顧客在食肆內等候外賣，需要配戴口罩，否則亦是視為違反相關規定。

七月初開始新冠肺炎確診個案急速上升，過去兩星期共出現355宗確診病例，當中六成半屬本地感染或有關連個案，涉及不同地區。徐德義再次呼籲長者或長期病患者減少外出。

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