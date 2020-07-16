【中國經濟】中國次季GDP增3.2% 摩根資管︰未來數季保持復甦 港股低估值優於A股

▲ 摩根資產管理認為，雖然A股目前的估值尚未過高，但最近的快速上漲可能意味著會有短期的調整行情。

中國今年二季度GDP按年上升3.2%，較一季度明顯反彈。摩根資產管理全球市場策略師周奐彤表示，從活動數據來看，工業生產回升尤為明顯，而服務業仍受疫情防控措施影響而回升較慢，預期在未來幾個季度中國經濟數據將保持逐步復甦。股市方面，她認為目前A股估值尚未過高，但港股的低估值更巨優勢。

周奐彤表示，從投資者角度而言，在經濟逐漸回復正軌，而股市經歷快速上漲後，有必要對資產配置進行再平衡，建立更為均衡和多元化的組合來控制波動。在股票市場，雖然A股目前的估值尚未過高，但最近的快速上漲可能意味著會有短期的調整行情。監管層對於市場泡沫的發展保持謹慎，已經開始嚴控場外融資，這可能幫助股票市場實現可持續的增長。

港股估值較A股更顯優勢

她續指，與A股相比，港股的估值優勢已經顯現，尤其是在兩地同時上市而更具可比性的股票上，因此可以考慮增加其配置。在經歷了一輪調整之後，債券收益率已經回升，對於國際投資者已經具有吸引力，而國際資金的流入有望為債市的後續表現提供支持。

除了政府主導的基建投資以外，消費可能成為新的增長動力。出於對疫情和經濟減速的顧慮，中國家庭在疫情期間大幅提升了儲蓄水平，而隨著對經濟增長的信心逐步恢復，消費可能出現較快的恢復。不過，海外疫情的不確定性仍為國內經濟帶來一定壓力，尤其是在沿海制造業的就業層面。這也預示著維持就業穩定仍將是政府的首要目標。



在政策方面，包括基建投資、財政補貼、減稅降費等措施在內的財政手段仍是政府的主要政策工具。另一方面，人民銀行將維持由數據驅動的政策調整路徑，著眼於定向支持中小企業和實體經濟。人民銀行在6月底將再貸款和再貼現利率各自下調25個基點，以推動銀行向實體經濟提供金融支持，但是金融市場的流動性則維持中性偏緊的狀態，反映出監管層對於資產泡沫的謹慎態度。

相關文章︰【港股牛市】摩根資管許長泰︰看好A股前景 港股首選中資股

摩根資管許長泰：下半年聚焦貿易戰及港區國安法 偏好國指多於恒指

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁