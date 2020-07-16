【中國經濟】習近平致函全球首席執行官委員會　「中國經濟長期向好的基本面沒有改變」

中國推港區國安法引起多國關注，美國總統特朗普（Donald Trump）更簽署了《香港自治法案》，及一項行政命令，終止美國對香港的特殊待遇地位。新華社今日（16日）公開了中國國家主席習近平致函全球首席執行官委員會（Global CEO Council）成員代表的回信。他指，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變，並將繼續改革及擴大開放。

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習近平在信中表示，中國正在統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，決意全面建成小康社會，助人民脫貧。他更指，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變。中國將繼續改革、擴大開放，全面落實「六穩」（即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期），以及「六保」（即保居民就業、基本民生、市場主體、糧食能源安全、產業鏈供應鏈穩定、基層運轉），為中外企業投資發展，提供更完善的營商環境，開辟新機遇新前景，並稱跨國企業「堅守紮根中國發展是正確選擇」。

信中又指，當今世界，各國利益高度融合，人類是休戚與共的命運共同體，合作共贏是大勢所趨。中國將堅持和平發展道路，推動經濟全球化，朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動建設開放型世界經濟，並希望秉持合作共贏、共同發展的理念，加強同中國企業的交流合作，為促進世界經濟復蘇作出貢獻。

「全球首席執行官委員會」由全球具有行業領導及代表性的39家跨國公司組成。近日，委員會18位首席執行官聯名致信習近平主席，讚賞中國在習近平主席領導下，迅速控制疫情蔓延，並率先復工復産，為支持全球抗疫和維護世界經濟穩定發揮了積極作用。

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