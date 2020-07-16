  • 31°C
香港時間 : 2020716日 (四) 19:12
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】習近平致函全球首席執行官委員會　「中國經濟長期向好的基本面沒有改變」

環球政經 18:23 2020/07/16

分享：

中國推港區國安法引起多國關注，美國總統特朗普（Donald Trump）更簽署了《香港自治法案》，及一項行政命令，終止美國對香港的特殊待遇地位。新華社今日（16日）公開了中國國家主席習近平致函全球首席執行官委員會（Global CEO Council）成員代表的回信。他指，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變，並將繼續改革及擴大開放。

其他文章：【宏觀中國】救市、復工復產湊效　央企利潤呈正增長

其他文章：【大行唱好】中國第二季GDP有驚喜　下半年增速可達6％

習近平在信中表示，中國正在統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，決意全面建成小康社會，助人民脫貧。他更指，中國經濟長期向好的基本面沒有改變、也不會改變。中國將繼續改革、擴大開放，全面落實「六穩」（即穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期），以及「六保」（即保居民就業、基本民生、市場主體、糧食能源安全、產業鏈供應鏈穩定、基層運轉），為中外企業投資發展，提供更完善的營商環境，開辟新機遇新前景，並稱跨國企業「堅守紮根中國發展是正確選擇」。

信中又指，當今世界，各國利益高度融合，人類是休戚與共的命運共同體，合作共贏是大勢所趨。中國將堅持和平發展道路，推動經濟全球化，朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展，推動建設開放型世界經濟，並希望秉持合作共贏、共同發展的理念，加強同中國企業的交流合作，為促進世界經濟復蘇作出貢獻。

「全球首席執行官委員會」由全球具有行業領導及代表性的39家跨國公司組成。近日，委員會18位首席執行官聯名致信習近平主席，讚賞中國在習近平主席領導下，迅速控制疫情蔓延，並率先復工復産，為支持全球抗疫和維護世界經濟穩定發揮了積極作用。

緊貼更多理財資訊請按此

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

疫情 全球化 經濟 特朗普 習近平 港區國安法 國安法 外資 香港 中國

上一篇文章

疫情影響不獲獎金　日本400名護士有意辭職

下一篇文章

【新股IPO】3新股首日掛牌 嘉興燃氣表現最好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
【樓市現象】呢位嘉亨灣業主真好人 助年輕客完上車夢減價100萬元
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
香港樓價難大跌？　仲量聯行曾煥平：唔好咁諗
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【室內設計】有個識裝修的老公　1.3萬翻新單位成北歐風
【股樓投資】中產置業故事
【股樓投資】中產置業故事
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【美國大選】拜登引《毛語錄》惹網民嘩然
【網民熱話】經濟多隱憂　點解仲咁多人買樓？
【網民熱話】經濟多隱憂　點解仲咁多人買樓？