【港股回吐】A股拖累恒指失守二萬五關 港股散水訊號未現

A股滬深兩市同步急瀉逾4%至5%，拖累港股今日大跌逾500點，恒指收市失守25000關，令市場憂慮港股升市是否就此無疾而終。

內地今早公布的第二季GDP回復增長，大致符合市場預期，A股急瀉原因一時莫衷一是。有說因中芯（00981）A股（滬：688981）科創板上市，甫掛牌即急升逾2倍，市值躍升至近6,000億元人民幣，相對拉散了科創板市場資金。科創板股份大跌傳導至整體A股市場。

中芯搞動科創板 跌勢A股擴散

科創板128隻上市股份中，今日有123隻股價下跌，當中38隻跌逾10%。中芯搞動A股之說有一定可信性。

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另監管當局日前高調打遏場外配資（孖展炒股以外額外借貸），以及市場視為國家隊的社保基金減持交行（03328）A股，都令A股熾熱的投資情緒漸冷，造就今日的大跌市。

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辜勿論A股跌市原因為何，中港股市息息相關，股民全關心的自然是港股會否受累，升市會否就此結束。回答此問題，北水動向最為關鍵。

北水23連入未斷䌫 港滙稍回未走資

滬深港股通今日淨流入金額雖減至約4億元，惟連續淨流入交易日已延至23日，期間港股累積淨吸資逾550億元。北水資金流入勢頭未扭轉，港股升轉跌風險暫未算高。

北水以外，港滙今日稍跌，最低暫見7.7538，距7.75強方保證亦僅38點子，只反映資金暫緩流入，暫未見走資壓力。

撰文：劉德斌

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