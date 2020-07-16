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【外賣商機】元気、丼丼屋外賣七折　一風堂拉麵買一送一

商業 18:15 2020/07/16

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元気寿司、香港一風堂、丼丼屋今日齊推外賣優惠，低至7折。（餐廳提供圖片）

香港疫情第三波爆發，市民再度減少外出，各大連鎖餐飲集團亦需推出外賣優惠救市。元気寿司、香港一風堂、丼丼屋今日齊推外賣優惠，低至7折。

【外賣商機】新地12商場齊推外賣自取優惠　近200間食肆低至6折

元気寿司：
由即日起，顧客凡於元気寿司分店「外賣自取」或透過元気寿司「外賣自取網上訂購」平台選購任何一款壽司盛，即可享7折限定優惠，而元気會員更可享低至65折優惠。共有16款壽司盛可供選擇，包括特選壽司盛、經典壽司盛等。

【消費優惠】 美國運通支援本地小店　簽賬滿150元獲45元回贈

香港一風堂：
由即日起，外賣優惠低至7折。若登記成為臨時會員更即時享有會員65折優惠。由即日起9月8日，新港中心分店亦推出買一送一拉麵推廣。顧客凡於下午2時30分後堂食或外賣自取每星期精選拉麵，即可享買一送一優惠。

丼丼屋：
由即日起至8月14日，於Deliveroo及foodpanda訂購外賣滿港幣$200，即可享7折。於Uber Eats訂購外賣滿港幣$180，即可享全單減港幣$50的優惠。7月22日之前直接到丼丼屋分店訂購外賣自取，亦可享有7折優惠。

【疫市求生】糖水店無早餐生意　推晚市外賣自取20元自救

責任編輯：葉泳珊

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