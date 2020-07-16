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瑞士百達財管︰寬鬆幣策推動金價 現金、主權債跑輸

金融經濟 17:37 2020/07/16

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瑞士百達財管預期，未來10年持有美國國債的年均回報只有0.3%。

新冠肺炎疫情持續，惟全球各國均試圖盡早重啟經濟。瑞士百達財富管理美國經濟師Thomas Costerg認為，疫情導致全球央行負債增加，未來再推行貨幣政策的空間會受到約束，而低利率環境將會持續。他直言，持有主權債及現金的回報將會跑輸大市。

Thomas Costerg認為，短期內寛鬆貨幣政策不會有改變，央行持續為市場提供流動性，長遠而言會引發通脹風險。瑞士百達財管預計，未來10年持有美國主權債的年均複合回報僅得0.3%。另一方面，疫情亦加速了科技的崛起，繼而影響經濟結構，而美國將繼續在科技創新方面領先，中國則緊隨其後。

他認為，目前新經濟行業正在取替舊經濟，並可能會引發勞動市場的趨勢轉變，如工種消失、收入下降等，繼而導致民粹主義的崛起，帶來額外的風險。

資產配置及宏觀經濟研究部主管Christophe Donay指出，低息環境及央行資產負債表擴張，將會成為黃金價格上漲的動力。他預計，未來10年黃金價格的年複合增長將達4.4%。他預期歐洲股市表現將較美國、中國遜色，因為歐洲缺乏科網巨企作為持續增長引擎。

至於中國市場方面，Donay認為中國資產市場在過去一段時間持續增長，惟目前流動性及市場規模仍不及美國。他表示，隨着中國市場進一步發展，瑞士百達亦會逐步加大對中國市場的資產配置，但這需要較長的過程。

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