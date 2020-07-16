【港股分析】股民愛股狂插　應該點算？

內地今日（16日）公布第二季國內生產總值（GDP）按年增長3.2%，較市場預期為佳，但內地股市走弱，全日跌4.5%，同時拖累港股下挫，3時過後更跌穿25000點關口，全日收報24970點，跌510點，或2.2%，全日成交金額達1,997.9億元。多隻熱炒股份跌幅遠高於大市，令投資者心慌慌。

中芯國際（00981）全日成交金額達225.7億元，佔總成交超過11%，十分誇張，股價今日跌9.7元，或25.2%，收報28.75元。惟股份A股首日掛牌，收報82.92元人民幣，較招股價高出2.02倍，走勢截然不同。相信是炒H股的資金大量回歸A股市場，令股價出現人踩人的慘劇。單日跌25%後，相信股份短期會有反彈，但近日波幅相信會相當大，只適宜超短綫炒作的投資者。

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投資者同樣關心ATMX四隻股份的前景，騰訊控股（00700）今日大跌30元，或5.5%，周二（14日）的下跌裂口，周三（15日）仍未完全回補，今日隨即再下跌，跌至上周大陽燭上升的底部，估計短期支持位會在495元至500元；阿里巴巴（09988）同樣跌近4.2%，現時已接近226元的前浪頂水平，有機會成為股價下一個支持點。

3月至今累升超過1.5倍的美團點評（03690），今日急跌逾7.7%，收報185.1元，股份累積一定升幅後，今浪出現調整實屬合理，加上從基本面及憧憬因素分析，股份仍未見穩定盈利，8月染藍炒作因素也大致反映，若失手未能納入成分股或會令股價再調整，200元或成為短期阻力位，希望中長綫持有的話，不妨再等一等。

小米集團（01810）始終未能企穩上市價17元之上，今年急跌7.8%，收報15.08元，相信上市價附近仍然有少量蟹貨駐紮，17元水平將會有強大阻力，加上股份由11元左右累升逾40%，相信短綫或要先行回氣。

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