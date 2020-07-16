【新冠肺炎】國資委秘書長彭華崗：航空央企經營嚴峻 料風險可控
環球政經 17:30 2020/07/16
受新型肺炎疫情影響，內地多數企業，包括石油石化、航空、旅遊等行業重挫，其中航空央企上半年虧損嚴重。國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗表示內地航空業經營仍然嚴峻，目前正透過調整航線及機隊等措施降低影響，相信風險可控。
他指，有利於疫情防控向好，社會生產秩序加快恢復，航空業經營狀況好轉，但形勢仍然嚴峻，不過相信風險可控。內地市場維持復甦走勢，其他行業亦逐步恢復正常，央企生產上季宏觀經濟主要指標已明顯改善。
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他說，上半年央企經營好過預期，收入和淨利潤按年正增長，數據顯示6月份央企營業收入2.9萬億元人民幣，與去年同期比增長0.6%，是今年月度收入首次正增長。他又預計下半年改革發展仍有較大困難和壓力，未來會積極追回疫情造成的損失，亦會積極推動央企專業化整合等。
瑞銀證券分析，內地市場並未因北京疫情第二波爆發而中止復甦。隨著中央於周二 (14日) 解除跨省組團旅遊限制，加上經濟持續恢復，6月航空業需求及運載力回升，客運量雖然按年下降35%，但降幅已較5月份的47%進一步改善。由於休閒旅行需求增加，預料今夏內地復甦將保持強勁勢頭。
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撰文 : 國際組