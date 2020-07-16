【新冠肺炎】國資委秘書長彭華崗：航空央企經營嚴峻　料風險可控

受新型肺炎疫情影響，內地多數企業，包括石油石化、航空、旅遊等行業重挫，其中航空央企上半年虧損嚴重。國務院國有資產監督管理委員會秘書長、新聞發言人彭華崗表示內地航空業經營仍然嚴峻，目前正透過調整航線及機隊等措施降低影響，相信風險可控。



他指，有利於疫情防控向好，社會生產秩序加快恢復，航空業經營狀況好轉，但形勢仍然嚴峻，不過相信風險可控。內地市場維持復甦走勢