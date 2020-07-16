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【波蘭大選】總統被整蠱爆響口：「特朗普無打電話祝賀我」【有片】

環球社會熱點 17:48 2020/07/16

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波蘭總統杜達剛成功連任，隨即成為俄羅斯整蠱專家玩電話的目標。

波蘭總統杜達在本周一（13日）勝出當地總統大選，成功競逐連任。誰知新鮮出爐，隨即成為目標，被俄羅斯整蠱專家玩電話。通話中，杜達不少心爆響口，稱近來跟他來往甚密的美國總統特朗普沒有致電祝賀他勝出大選。玩電話的錄音流出短短兩日，在youtube上已有超過二百萬觀看人次；波蘭總統辦公室在周三（15日）確認錄音是真的。

俄羅斯玩電話整蠱專家扮作來自葡萄牙的聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），致電波蘭總統杜達（Andrzej Sebastian Duda）祝賀他勝出大選。

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在大約10分鐘的對話錄音中，杜達談及國內的疫情、與烏克蘭、俄羅斯的關係。他特別提到，波蘭疫情控制得很好，故不影響他的選情。整蠱專家當然不會放過設陷阱的機會，包括問杜達認為疫情源頭所在、會否歧視同性戀者等。提及競選對手時，杜達強調自己領先對手超過1%。

杜達亦提到最近交往甚密的美國總統特朗普。在特朗普提出有意從德國撤走美軍後，杜達就主動獻身，希望特朗普派美軍駐波蘭；大選前幾天更曾與特朗普會面。可是，杜達在通話中不小心爆響口，談到特朗普未致電祝賀，但相信隨後會發祝賀信。

【疫情異象】波蘭總統大選錄得零投票率

特朗普：考慮調駐德國美軍至波蘭

玩電話的錄音流出短短兩日，在youtube上已有超過二百萬觀看人次；波蘭總統辦公室亦在周三（15日）確認錄音並非偽造。

今次玩電話的俄羅斯整蠱專家是組合Lexus and Vovan的Alexei Stolyarov和Vladimir Kuznetsov。他們整蠱過的名人無數，包括扮烏克蘭總統（Petro Poroshenko）致電土耳其總統（Recep Tayyip Erdoğan）；扮俄羅斯總理普京（Vladimir Putin）致電著名音樂人（Elton John）；亦曾假扮亞美尼亞首相（Nikol Pashinyan）致電時任英國外相、現任英國首相約翰遜（Boris Johnson）。

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記者：葉芷樺
 

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