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【新冠肺炎】本港今日新增67宗確診個案　創疫情以來單日新高

環球政經 17:07 2020/07/16

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本港新冠肺炎疫情第三波爆發，社區持續出現感染個案，衞生防護中心公布本港今日（16日）新增67宗確診個案，63宗屬於本地感染個案，當中35宗源頭不明，以及4宗輸入個案，創1月底疫情以來單日新高 。食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻下午召開記者交代最新疫情。

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張竹君指，63宗本地感染個案中，有28宗與早前確診個案相關，包括德望學校一名13歲女學生（第1592宗），而另一名已進入檢疫中心的女學生，其49歲父親（第1593宗）亦確診。

此外，慈雲山中心薀莎餐廳群組再有人確診，包括一名73歲女子（第1601宗），她是早前確診餐廳經理（第1514宗）的家人，而另一名確診廚師的3名家人亦告確診，包括65歲女子（第1620宗）、4歲女子（第1621宗）和60歲女子（第1622宗）。

 

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