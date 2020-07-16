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【人民幣】內地GDP增長有驚喜 外資審慎未大升人民幣目標價

金融經濟 17:35 2020/07/16

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內地新公布6月及上半年的經濟數據好壞參差，外資暫未改對人幣的年底預測。

內地今天（7月16日）公布次季經濟數據有驚喜，如國內生產總值（GDP）按年上升3.2%，一度刺激人民幣在岸價及離岸價兌美元，皆升穿七算大關。不過，外資暫未大舉上調人民幣滙價的年底預測，普遍維持年底七算心理心大關得而復失的較保守預估。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，內地第二季經濟錄得3.2%增長，高於市場中位數的2.5%預估，但暫仍維持全年升3%的預測。

張敬勤又說，現階段仍維持年底人民幣在岸價或考驗7.2低位的預期，主因是中美博弈持續，恐由貿易戰擴大至金融及科技戰等，變相令人幣滙價暫難擺脫反覆中波動，但短期內料在七算關左右上落，主要受惠於弱美元。

招商永隆司庫蕭啟洪說，人幣於年底能否由七算心理大關浮出水面，仍備受兩大緊箍咒左右，包括︰

（1）中美關係。臨近11月3日美國大選，相信中美角力有增無減，尤其是當特朗普選情愈告急，愈急於轉移視線，冀以地緣政治取分，最近中美爭端升級可見一斑。即使另一候選人拜登上場，相信美方仍採圍堵中國的政策；且擔心新帥對華的政策較難測，畢竟特朗普似乎較明刀明槍，打中國牌是為免對方挑戰其霸權地位；

（2）全球疫情。內地雖率先在疫後重啟經濟，但由美國到南美洲等地，新冠肺炎疫情尚未見盡頭，令經濟難以從谷底V彈。萬一人幣升勢過急，更不利出口的競爭力，遂料人幣滙價暫保持穩中偏弱的形勢，以人民幣的息差優勢，定期存息仍是避險族之選。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧預計，人民幣在岸價下半年的高低位介乎6.94到7.14，年底見6.94高位。現時市場對一年後人民幣滙價的最牛預測是高盛，外電指高盛全球外滙、利率及新興市場策略主管Zach Pandl預測，在未來12個月人民幣可能升至6.7，較現滙呈逾4%的潛在漲幅。

不過，星展香港高級經濟師周洪禮補充，受兩大國爭拗及全球疫情甚反覆所累，對人民幣能否急升較有保留。不過，在維穩的大前提下，料人民幣在岸價將在震盪中緩升，今年第三季料為7.08，年底目標為7.06，明年首季報7.02，及至第二季才重上7算，報6.98，明年底高見6.9。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 人民幣

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