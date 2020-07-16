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【新股IPO】3新股首日掛牌 嘉興燃氣表現最好

股樓投資 18:23 2020/07/16

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今日三隻新股掛牌，當中以嘉興燃氣（09908）表現最好，高開49%，報14.9元，高見14.92元，惟升勢乏力，收市報11.04元，較招股價10元，升10.4%；每手500股計，帳面賺520元。鳳祥股份（09977）則高開6.3%，高見3.59元，收市報3.36元，較招股價3.33元微升0.9%。至於渤海銀行（09668）則表現平平，開市和收市一樣以招股價4.8元收市，最高曾見4.82元，低見4.71元；成交1.76億股，涉資8.4億元。

相關文章：【新股IPO】明三新股掛牌 嘉興燃氣9908跑出升32%

相關文章：【新股IPO】抽新股最緊要識揀　今輪新股跑出板塊原來係....

另一方面，德合集團（00368）將於明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，暗盤較招股價0.63元高開58.7%，升至1元，最高曾見1.1元，低位0.82元；高58.7%，成交72萬股。

相關文章：【新股IPO】暗盤走樣？認購額不足？難道今輪新股已見頂！

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撰文 : 張以正

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