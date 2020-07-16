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【美國疫情】網上學習添器材 小學家庭年均洗6100元

環球社會熱點 16:58 2020/07/16

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【美國疫情】網上學習添器材 小學家庭年均洗6100元

美國疫情持續，白宮與州政府對秋季是否復課仍有分歧。自從春季停課以來，學習模式大有不同，在家線上學習時間大增，家長要為莘莘學子添購器材，例如平板電腦、耳機。調查發現，一個小學家庭每年用於網上學習的支出平均達790美元（約6100港元），增加超過1成。

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全美零售聯會（National Retail Federation）調查在7月1至8日，訪問了近7500名消費者，調查結果顯示，「重返學校」（back to school）支出料由去年262億美元，升至339億美元，打破2012年303億美元的紀錄。

調查估計，大專生的支出亦上升，每個家庭支出料由去年的977美元，增至1060美元；大專生「重返學校」支出總額相信達到677億美元，打破2018年紀錄。

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聯會的行政總裁謝伊（Matt Shay）表示，今年充滿不確定性，不論是幼稚園學生還是大學生，都經歷前所未有的一年。他續稱，如果學生只能於網上學習，父母應為他們準備好器材。

不過，並非每個家庭都負擔得起在線學習。德勤月初公布的一項調查指，66%父母對秋季復課感焦慮，主因有二：孩子健康及財政狀況。

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記者：韓羚

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