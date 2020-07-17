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【Kawaii生活百貨@iM網欄】歲月不留痕跡　擁「童顏」是成功還是阻礙？

名人薈萃 08:55 2020/07/17

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「童叟無欺 」、「童顏鶴髮」、 「童心未泯」，好像有一個「童」字的四字成語都不會是太差的事情。有時候「返老還童 」，「童言無忌 」一下都不錯！

最近沒有以前那麼忙碌，不停約一些很久沒見的朋友見面，他們第一句說話都是：「為什麼你沒變？還是以前的模樣？你吃了防腐劑嗎？ 」我通常也會答：「謝謝媽媽生我童顏。」

「童顏」年紀愈大時可能是優勢，完全看不到歲月的痕跡，很多朋友都渴望擁有。好像台灣近年神劇《想見你》中的柯佳嬿，現實35歲的她可以演回高中生，不用找年輕演員幫忙。最近有報導也指Angelababy年屆30仍散發出少女味道。很多人夢寐以求自己擁有 「童顏」，其中一個在我朋友圈很多人常談論「似佢就好啦！唔識老！」，佢就是.......唐寧！可能大家看着她由童星開始到現在接近4字頭，她還是童顏般可愛。

但「童顏」也會帶來煩惱，好像我剛離開電台，自己開公司時，跟大機構談合作和合約，而負責人是富二代或是從外國回來不太認識我， 我的「童顏」都會給人感覺我沒太多經驗和資格，直至我跟他們說我已在傳媒界工作接近廿年，他們才「O」了咀，接受我。

在圈中出名「童顏」的藝人：糖妹、樂瞳、譚凱琪、文頌嫻。 他們的演藝路成功與否見仁見智。有人說是一種阻礙，有人說是成功！雖然如此，我都很愛我的「童顏」和敬佩一些一樣擁有「童顏」的成功人士，就如林志頴、林珊珊和阮小儀等。

作者_Kawaii簡介：
節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。
 

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撰文 : Kawaii

欄名 : Kawaii生活百貨

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