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【外資撤走】本港歷經政治動盪 德銀亞洲CEO辦公室改駐新加坡

環球政經 16:40 2020/07/16

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香港歷經超過一年的政治動盪，加上港版國安法出台。據外電報導，德意志銀行決定將新任亞洲行政總裁辦公室，由香港轉駐新加坡。此舉將是德銀最近十年來，首度將其亞洲行政總裁置離香港。德銀稱在亞太佈局的雙樞紐結構（dual-hub structure）仍維持不變。

 

德銀發言人證實，亞太地區新任首席執行官 Alexander von zur Muehlen從8月起將接任本月底退休的Werner Steinmuelle，由法蘭克福遷至新加坡履新; 而環境、企業和管理（ESG）新任主管Kamran Khan亦會從美國遷往新加坡。

 

相關文章：工銀國際董事長叢林跳槽　任華興資本總裁

 

報導指，香港歷經一年多的抗爭運動，陷入前所未有的政治動盪，加上香港成為了美中鬥爭的角色之一，故此德銀選擇將亞洲行政總裁辦公室撤走香港。現時新加坡為德銀在商業銀行和固定收益服務的重要樞紐之一，而財富管理、企業融資及資產管理商部門員工等將繼續駐紮香港

目前全球主要投行的亞洲負責人中，只有瑞信及瑞銀駐在新加坡。巴克萊的亞洲負責人則在駐在印度。高盛、花旗負責人則長駐香港。摩根士丹利亞洲聯席執行長則分別在香港和北京工作。

 

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撰文 : 國際組

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