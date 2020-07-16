【美國疫情】納瓦羅攻擊福西 白宮反割席撐福西

▲ 福西是深得公眾信任的華府專家，納瓦羅攻擊他，恐對白宮聲望帶來負面影響。

美國白宮貿易顧問納瓦羅在報章撰文，攻擊傳染病權威專家福西，指福西曾反對禁止中國航班飛往美國。福西是深得公眾信任的華府專家，事件引起相當大迴響，白宮隨即與納瓦羅割席，指他的言論不代表白宮，副總統彭斯亦為福西護航，強調福西是白宮疫情小組重要一員。

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納瓦羅（Peter Navarro）在《今日美國》（USA Today）撰文，指福西（Anthony Fauci）公眾形象雖佳，但在所有事情上出錯（he has been wrong about everything）。

他聲稱今年1月總統特朗普（Donald Trump）欲作勇敢決定，禁止中國航班到美國，但福西反對，又稱自己曾在1月形容疫情致命，福西卻呼籲民眾不用擔心，並曾反對戴口罩，故應對福西的言論抱有戒心。

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惟有關指控缺乏根據，《今日美國》亦在文章加上附注，指納瓦羅的言論誤導及未交代背景，不符合《今日美國》的事實核查標準，但由於他的言論具新聞性，故決定刊登。

福西是深得公眾信任的華府專家，納瓦羅言論恐對白宮聲望帶來負面影響。白宮隨即與納瓦羅割席，特朗普強調與福西同坐一條船，又稱納瓦羅不應這樣批評福西。

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副總統彭斯（Mike Pence）則發帖文，指福西是白宮疫情小組珍貴一員，帖文並附上他與福西一同開會的照片，稱剛剛與福西開會，對他的建議非常感激。

白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）稱納瓦羅的文章發布前未經審批，只代表他的個人意見，並違反不能公開攻擊同僚的規定。

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責任編輯：文青青

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