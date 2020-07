【美國疫情】納瓦羅攻擊福西 白宮反割席撐福西

▲ 福西是深得公眾信任的華府專家,納瓦羅攻擊他,恐對白宮聲望帶來負面影響。

美國白宮貿易顧問納瓦羅在報章撰文,攻擊傳染病權威專家福西,指福西曾反對禁止中國航班飛往美國。福西是深得公眾信任的華府專家,事件引起相當大迴響,白宮隨即與納瓦羅割席,指他的言論不代表白宮,副總統彭斯亦為福西護航,強調福西是白宮疫情小組重要一員。

納瓦羅(Peter Navarro)在《今日美國》(USA Today)撰文,指福西(Anthony Fauci)公眾形象雖佳,但在所有事情上出錯(he has been wrong about everything)。

他聲稱今年1月總統特朗普(Donald Trump)欲作勇敢決定,禁止中國航班到美國,但福西反對,又稱自己曾在1月形容疫情致命,福西卻呼籲民眾不用擔心,並曾反對戴口罩,故應對福西的言論抱有戒心。

惟有關指控缺乏根據,《今日美國》亦在文章加上附注,指納瓦羅的言論誤導及未交代背景,不符合《今日美國》的事實核查標準,但由於他的言論具新聞性,故決定刊登。

福西是深得公眾信任的華府專家,納瓦羅言論恐對白宮聲望帶來負面影響。白宮隨即與納瓦羅割席,特朗普強調與福西同坐一條船,又稱納瓦羅不應這樣批評福西。

副總統彭斯(Mike Pence)則發帖文,指福西是白宮疫情小組珍貴一員,帖文並附上他與福西一同開會的照片,稱剛剛與福西開會,對他的建議非常感激。

白宮幕僚長梅多斯(Mark Meadows)稱納瓦羅的文章發布前未經審批,只代表他的個人意見,並違反不能公開攻擊同僚的規定。

