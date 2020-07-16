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恒生資管：下半年恒指基調仍好 整固後可再上

金融經濟 16:46 2020/07/16

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恒生投資管理投資總監薛永輝認為，港股整固後有力再上

今日A股大跌近半成，港股亦被拋售，恒生投資管理有限公司董事兼投資總監薛永輝表示，下半年恒指基調仍好，股市最近數星期升幅急促，現階段整固後相信之後可再走高。他看好非必需消費品、必需消費品、醫療業、新能源汽車產業鏈、5G產業鏈、物業類等板塊，認為上述板塊長可以長期增長，如遇沽壓可考慮吸納。

非必需消費品包括網上零售、體育用品和教育等範疇；醫療業則涵蓋生物醫藥、創新藥和醫療器械等；而物業類則包括內房及物管企業。

薛永輝分析，中國疫情受控有助經濟復甦，並改善企業盈利，為下半年的中港股市帶來支持。另外，恒指及國指計劃納入 W 股及第二上市股票，加上中概股回歸香港作第二上市，為港股市場帶入更多新經濟板塊公司股票及注入動力，有利於兩指數的增長前景，加上港股估值現水平偏低，相信有重估機會。

美國總統特朗普日前簽署香港自治法案，薛永輝指，中美爭拗的負面影響很多經已反映，認為市場會向前看，聚焦經濟及企業盈利回復等因素。

此外，他亦看好黃金走勢，認為在環球零利率政策下金價可得到支持，「升穿歷史高位一啲都唔出奇」。

風險方面，他提醒環球疫情仍在惡化，中國以外新增確診人數仍在增加，投資者要注意疫情發展。另外，美國總統大選臨近，現時看來民主黨勝算較大，特朗普政府或者會「打多啲中國牌」爭取支持，雖然其言論與實際做法未必一致，但消息對市場情緒仍難免有影響。

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