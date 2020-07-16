【外賣商機】新地12商場齊推外賣自取優惠　近200間食肆低至6折

▲ 12大商場多間食肆提供外賣自取服務，包括東港城「牛角日本燒肉專門店」，多款套餐低至7折；北角匯「牛牛日式火鍋」1人前套餐低至68元。(新地提供圖片)

由於疫情反覆，政府收緊食肆規管，晚市禁堂食，只准外賣。因此，新鴻基地產旗下東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心、life@KCC及錦薈坊等12個商場，今日（16日）起聯同近200間場內食肆，推出「外賣自取折上折」，部份場內指定食肆提供外賣自取更低至6折。

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12大商場多間食肆提供外賣自取服務，包括東港城「牛角日本燒肉專門店」，多款套餐低至7折、「Beans」外賣自取8折；北角匯「牛牛日式火鍋」1人前套餐低至68元、「文華軒‧玉壐軒」全新推出低至$298「外賣自取4人套餐」；將軍澳中心「What The Pho囍越」、「穴の酒販」晚市外賣自取均全單6折，並提供外賣送遞服務到指定將軍澳區屋苑；Mikiki「龍皇」6時後全單8折；天晉匯「Chef’s Stage Kitchen」（試業中）外賣自取7折等等。

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同時，即日起，The Point by SHKP 會員可憑低至100積分，或於指定商場即日消費滿100元，即可換領10元外賣自取美食券，即時全單減10元，更可與場內餐飲商戶優惠同時使用，適用於東港城、上水廣場、北角匯、Mikiki、將軍澳中心及錦薈坊6個商場。

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責任編輯：朱悅瀅