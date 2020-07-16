  • 31°C
香港時間 : 2020716日 (四) 19:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】德銀、WSJ擬撤港 一文看清外國企業在港最新部署

金融經濟 17:53 2020/07/16

分享：

《華爾街日報》引述消息報道指，該報及《華盛頓郵報》正考慮重新編配香港人手到其他分社。

港區國安法觸發外媒及外國企業考慮縮減在港經營規模。而新加坡金融管理局局長孟文能亦表示，詢問前往新加坡的企業數量有所增加。這反映外資對港區國安法的憂慮。本報以下綜合各外國企業計劃或決定撤出香港的消息。

德意志銀行

據外電報道，德意志銀行在香港局勢不穩期間，新任亞洲區首席執行官辦公室地點由香港改為新加坡。 德銀發言人表示，公司仍然致力於亞太地區維持雙樞紐結構（dual-hub structure）。

相關文章：德銀亞洲CEO辦公地由香港遷移至新加坡

華爾街日報

華爾街日報引述消息指，《華爾街日報》及《華盛頓郵報》正考慮重新編配人手到其他分社。

《華爾街日報》母公司道瓊斯（Dow Jones）指出，正評估香港狀況，但強調會堅持報道區內新聞。《華盛頓郵報》則指，正密切留意最新情況，但不會減少現有前線駐港人手。

以香港為地區運作樞紐的美國有線新聞（CNN）及《金融時報》表示暫時沒有撤離香港的計劃，但會密切監察香港新聞自由情況。《路透》及《彭博》則未有回應。

紐約時報

《紐約時報》周二宣布將香港的數碼新聞業務遷往南韓首爾。《紐時》指出，部分香港員工在獲得工作許可方面面臨挑戰，有關情況在內地常見，但較少在香港發生。在中國收緊管治下，香港面臨著一個新時代，公司認為有需要在區內增加額外業務基礎。

相關文章：【港區國安法】不確性增加　《紐約時報》：數碼新聞業務明年由香港轉至首爾

相關文章：【港區國安法】新加坡金管局：企業詢問前往新加坡數量增加

瑞銀：億萬富翁客戶正從股市套現　家族辦公室對私募股權投資甚感興趣（第二版）

【中港股急挫】牛市完未？拆解中港股市急跌原因

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

經濟 港區國安法 國安法 路透社
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）
【中芯科創板】中芯國際A股首掛全日升兩倍　國信：比貴州茅台珍貴（第二版）
【港股市況】恒指跌510點港滙兩個月低　夜期靠穩升約近50點（不斷更新）
【港股市況】恒指跌510點港滙兩個月低　夜期靠穩升約近50點（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
國泰疫市推外賣業務　40元想食飛機餐不是夢？
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【疫情大爆發】大家樂下午5時起供應晚市外賣　譚仔KFC元氣推不同外賣優惠
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）
【口罩供應】AEON售UNICHARM超立體口罩　抽籤結果今日出爐（附結果連結）