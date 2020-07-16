【港區國安法】德銀、WSJ擬撤港 一文看清外國企業在港最新部署

▲ 《華爾街日報》引述消息報道指，該報及《華盛頓郵報》正考慮重新編配香港人手到其他分社。

港區國安法觸發外媒及外國企業考慮縮減在港經營規模。而新加坡金融管理局局長孟文能亦表示，詢問前往新加坡的企業數量有所增加。這反映外資對港區國安法的憂慮。本報以下綜合各外國企業計劃或決定撤出香港的消息。

德意志銀行

據外電報道，德意志銀行在香港局勢不穩期間，新任亞洲區首席執行官辦公室地點由香港改為新加坡。 德銀發言人表示，公司仍然致力於亞太地區維持雙樞紐結構（dual-hub structure）。

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華爾街日報

華爾街日報引述消息指，《華爾街日報》及《華盛頓郵報》正考慮重新編配人手到其他分社。

《華爾街日報》母公司道瓊斯（Dow Jones）指出，正評估香港狀況，但強調會堅持報道區內新聞。《華盛頓郵報》則指，正密切留意最新情況，但不會減少現有前線駐港人手。

以香港為地區運作樞紐的美國有線新聞（CNN）及《金融時報》表示暫時沒有撤離香港的計劃，但會密切監察香港新聞自由情況。《路透》及《彭博》則未有回應。

紐約時報

《紐約時報》周二宣布將香港的數碼新聞業務遷往南韓首爾。《紐時》指出，部分香港員工在獲得工作許可方面面臨挑戰，有關情況在內地常見，但較少在香港發生。在中國收緊管治下，香港面臨著一個新時代，公司認為有需要在區內增加額外業務基礎。

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