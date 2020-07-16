【港區國安法】新加坡金管局：企業詢問前往新加坡數量增加

新加坡金融管理局局長孟文能表示，在香港局勢不甚確定的背景下，詢問前往新加坡的企業數量有所增加，不過，實際資金流動規模不是非常大。商業活動和業務流也不大，香港仍然是一個強大的金融中心。

不是零和遊戲 香港仍然強大金融中心

孟文能表示，雖然中美關係令人擔心香港可能會失去國際金融和貿易中心的吸引力，但香港依然有吸引人的地方。國安法相關問題只是企業各種考因素之一。「能和一個強大的金融中心展開競爭是好事，因為這意味着整個地區有良好的成長和機遇，如果香港形勢嚴重惡化，那麼將不利整個地區，也不利於新加坡。」

孟文能說，許多金融機構在香港和新加坡都有業務。亞洲的金融服務業正在發展壯大，所以並不是零和遊戲，他正在密切關注情況，希望問題能得到處理和解決，重新恢復穩定，隨後就能向前邁進。

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