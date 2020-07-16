美白潤膚霜水銀含量超標逾萬倍　海關呼籲馬上停用

海關昨日（15日）呼籲市民馬上停用一款水銀含量超標逾萬倍的美白潤膚霜。

海關早前接獲相關部門轉介一宗涉及病人使用該款美白潤膚霜後水銀中毒個案，測試證實該美白潤膚霜所含水銀成分達百萬分之16,471。據相關化妝品衞生標準，該款美白潤膚霜的水銀含量超出標準上限的16 471倍，涉嫌違反《消費品安全條例》（《條例》）。

海關於周二（14日）到中環的相關零售店鋪檢取共133支該款美白潤膚霜，並拘捕一名39歲女負責人，目前正被扣留調查。

此外，海關又向有關零售商發出禁制通知書，禁止繼續出售該款美白潤膚霜。

根據醫學專家意見，長期接觸水銀會損害神經系統及腎臟，病徵包括手震、焦躁、失眠、記憶力衰退、注意力難以集中、聽力和視力下降及味覺現變化等。嚴重者可引致腎衰竭。

海關建議市民，於購買及使用美容產品時，應注意以下事項： 不應購買或使用成分或來源不明的美容產品

使用產品後如有不適，應停止使用並立刻求醫

光顧有信譽的商戶

海關提醒商戶須遵從《條例》的規定，以保障消費者安全。根據《條例》，任何人士不得供應、製造或進口消費品，除非該等消費品符合《條例》的一般安全規定。違例者首次定罪，最高可被判罰款十萬元及監禁一年，而其後各次定罪則最高可被判罰款50萬元及監禁2年。