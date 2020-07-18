【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋

抽居屋一直都被視為是「抽獎遊戲」，因為申請人數往往遠超提供的單位伙數，能抽中前列號碼和獲通知揀樓的都是「幸運兒」，近日有一位媽媽在其Youtube頻道上分享實戰經驗，解釋她是如何將原本居住的公屋變成兩間新居屋，她表示和大家分享，是希望可以幫到大家成功上車，改善生活。

那麼這個方法究竟是甚麼？

相關文章：【居屋2020】今期居屋抽定唔抽？ 諗清楚呢3點先好抽

相關文章：【居屋2020】啟翔苑樓花期長達近3年 購入裕泰苑「過來人」：等到頸都長！

相關文章：【居屋2020】有片睇！ 四大屋苑實地考察

▲ 在短片中，這位媽媽舉出一個例子解說。(網上截圖)

「交雙倍租，不如用嚟供樓」

在短片中，這位媽媽舉出一個例子，在一個3人家庭中，60歲的爸爸月入15000元，資產有100萬，2個女兒分別有5萬元月入和70萬資產，是房委會政策下的雙倍租金富戶，這位媽媽指不少富戶會覺得「交雙倍租，不如用嚟供樓」，為免被迫遷出公屋單位，都會早日購入居屋。

如同上述的方法，如一家3口「一次過」申請居屋，就只能全家搬到一間居屋，但如果年滿60歲的父親加姊姊先申請居屋，就可以運用「家有長者」的計劃，有很大機會獲中籤。留下的妹妹可繼續居於公屋交雙倍租金，又或者以綠表單人再抽居屋，若果成功揀樓就可以正式將一間公屋變兩間居屋了！

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！