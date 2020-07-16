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【Tesla】渾水創辦人Carson Block：感謝上帝，我沒沽空Tesla

環球政經 22:06 2020/07/16

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沽空機構渾水 ( Muddy Waters ) 創辦人Carson Block周三接受彭博訪問時稱，「感謝上帝，我沒有沽空Tesla的股票」(I'm not short the stock, thank God)，雖仍認為Tesla的業務不可持續，但仍沒有沽空該股票。

Block表示：「我們有時會打趣稱，Tesla破產時市值可能仍有300億美元。」Block亦稱曾經建立過一個倉位，包括購買Tesla可轉換債券，利用票息所得資金，買入遠期看跌期權，但他最終出售了有關債券，並任由看跌期權到期。

相關文章：【港股分析】股民愛股狂插　應該點算？

Carson Block表示，拿馬斯克 ( Elon Musk ) 打賭是一回事，但沽空就是另一回事。Block形容，Musk擅長「從帽子拿出兔子來」。Tesla現為全球市值最高車企，周四（16日）開市報1,518美元，市值達2,805億美元，今年累計漲幅約260%。

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撰文 : 國際組

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