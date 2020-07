【Tesla】渾水創辦人Carson Block：感謝上帝，我沒沽空Tesla

沽空機構渾水 ( Muddy Waters ) 創辦人Carson Block周三接受彭博訪問時稱,「感謝上帝,我沒有沽空Tesla的股票」(I'm not short the stock, thank God),雖仍認為Tesla的業務不可持續,但仍沒有沽空該股票。

Block表示:「我們有時會打趣稱,Tesla破產時市值可能仍有300億美元。」Block亦稱曾經建立過一個倉位,包括購買Tesla可轉換債券,利用票息所得資金,買入遠期看跌期權,但他最終出售了有關債券,並任由看跌期權到期。

Carson Block表示,拿馬斯克 ( Elon Musk ) 打賭是一回事,但沽空就是另一回事。Block形容,Musk擅長「從帽子拿出兔子來」。Tesla現為全球市值最高車企,周四(16日)開市報1,518美元,市值達2,805億美元,今年累計漲幅約260%。

