【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售

▲ 小米推出多項智能家居產品，包括無線吸塵器及掃拖機器人等，另外更推出限時優惠供用戶選購。

新冠肺炎疫情持續，市民長時間要留在家中，不免定期進行家居打掃。小米今（16日）宣佈多項智能家居產品，包括無線吸塵器及掃拖機器人等產品，另外更推出限時優惠供用戶選購。

近日小米推出智能手環5，產品配備1.1吋AMOLED屏幕，顯示面積較上一代增20%，支援5 ATM專業級別防水，電池續航力最長達到14天。手環設有室內單車、瑜伽、划艇機、跳繩等11種運動模式，為用戶提供多款不同的運動記錄。產品一共提供6款錶帶顏色，售價為239元。

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另一款手持無線吸塵器1C產品，設有高達120AW功率及20KPa吸力，吸塵器內置驅動系統風冷技術，另外亦設有5重精細過濾系統，可攔截小至0.3μm的顆粒物，過濾效率達到99.97%，產品售價為1,299元。

而小米推出的掃拖機器人採用日本無刷馬達，吸力高達2,100Pa，機器可自行規劃清潔路綫，電池續航力達110分鐘。用戶可利用米家App進行遠端遙控、預約清掃、指定位置清掃等操作。目前產品售價為2,299元，明天將開放預購，並在本月28日發售。

上述商品均於明（17日）開始發售或預購，另外官方宣佈在本月17日至22日期間，推出多項限時優惠，有興趣的消費者可到官網查詢詳情。

責任編輯：李寶如