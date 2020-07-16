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【網絡安全】Twitter被比特幣騙徒入侵　初步調查：黑客獲得員工存取權

科技 16:06 2020/07/16

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Twitter已作初步調查，並檢測到黑客是透過社交工程（Social Engineering）攻擊。

社交平台Twitter在本港今（16日）凌晨時分遭黑客入侵，籍此騙取比特幣（Bitcoin）。美國前總統奧巴馬、前副總統拜登、「股神」巴菲特等多個名人帳號遭殃。Twitter其後在本港時間下午發表帖文，透露Twitter已作初步調查，並檢測到黑客是透過社交工程（Social Engineering）攻擊。

>>>俄羅斯神秘組織潛伏YouTube、Twitter　6年散播虛假言論

>>>【網絡安全】黃之鋒指電郵被意圖入侵　Gmail：入侵者或受到某些政府支援

Twitter早前發表帖文，坦承錯誤，並指已積極進行調查。而目前初步估計，發動攻擊的黑客主要針對Twitter員工，獲得了內容系統和工具的存取權，透過訪問權限控制多個知名賬號，以及他們所發布的帖文。外媒Motherboard報導則指，是次攻擊是有Twitter內部人員提供協助，並有照片為證，不過Twitter則沒有對此回應。

所謂的社交工程攻擊，主要是利用人性弱點，應用簡單的溝通和欺騙技倆，獲取帳號、身分證號碼或其他機密資料，常見的方式主要包括利用電話假裝資訊科技部門人員、利用電子郵件誘騙使用者登入偽裝網站、或開啟檔案圖片等，用作植入惡意程式。

紐約時報分析則提到，是次黑客發動的攻擊，維持約三小時，共入侵了多個著名Twitter帳號，包括Tesla行政總裁馬斯克、奧巴馬、亞馬遜行政總裁貝索斯、蘋果、Uber等，相信已騙取逾11.8萬美元（逾91萬港元）比特幣。

>>>【網絡安全】Google推出密碼檢查工具　減低黑客入侵機會

責任編輯：曾曉汶

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