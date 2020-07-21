【善聞拾慧@iM網欄】推動STEM教育 發展方向需更長遠

近年創科發展、初創熱潮如雨後春筍，政府亦放大量資源、心力在相關的支援及創科人才培育上。當中在教育層面上面，香港政府自2015年的《施政報告》起，著手關注 STEM 教育的發展，並採取了一系列的措施，包括向本地所有中學、小學提供一筆過 STEM 教育津貼。

但如何善用資源，就是一個非常值得我們探討的問題。在培育創新人才上面，我們到底可以怎樣做得更到位呢？也許新加坡的做法，可以讓我們有所參考。在新加坡，當地政府為推動創新的領航員，當中研究創新創業委員會 (Research, Innovation and Enterprise Council，RIEC) 是當地創新研究的最高指導機構，整合內外部資源，統合了教育部、交通部、國防部、經發局等不同政府機關的意見，制訂全面的政策方向，解決了不少資源重疊的問題。

反觀香港，我們近年亦有不少計劃及支援，例如《財政預算案》，曾經提出資助每所學校最多100萬元推行「中學 IT 創新實驗室」計劃，教育局亦於樂富設立了一所 STEM教育中心，生產力促進局近來亦大力推動 STEM 的教學活動，加上現時民間不少相關的課程提供者，可見 STEM教育的市場在香港愈來愈百花齊放，但亦要檢視資源重疊的問題。

個人認為，STEM教育要再向前走，我們就需要擴大現行的課程框架，鼓勵同學從日常生活中多加體驗、學習，並與大專院校以至就業市場做好銜接的工作，促進創科生態圈的發展，這樣才是長遠的創新人才培訓之道。

作者_張樂芹簡介： 社會創新策略顧問，亞太區青年發展基金 共同創辦人，相信比起成功，我們更應學習面對失敗，亦希望透過創新教育與 科技可以拉近青年貧富的差距，找回社會的流動力。

更多善聞拾慧@張樂芹的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！