【宏觀術數@iM網欄】天運看疫情下的投資市場 元運利黃金

回顧剛過去的上半年，受新冠肺炎及環球經濟停擺影響下，經濟發展渡過慘淡的半載。恒指由年初的28000點，半年累跌3,762點（13.35%）至6月30日收市，更一度低至24427點，實體經濟更是百業蕭條。天星盤中木星、冥王星和土星會合，配合「紫微斗數」流年天同化忌，天同主音樂、享樂、娛樂等，影響所及享受行業如零售、消費、娛樂、音樂、電影、旅遊等行業打擊更為嚴重。現時疫情爆發第三波，雖然近期股市稍有起息，下半年經濟及投資市場都不免令人擔心，我們嘗試以術數角度回顧及下半年的展望。

上半年回顧

根據前兩期所提及，今年受到木星、土星和冥王星會合的不良影響，並隨著三顆外行星於不同時間的互動產生各種現象。上半年3月23日，火星正會木星和冥王的組合，恒指和金價都於3月中下旬，一度跌至上半年低位如下圖。火星本身代表突發和動力，在此正好增加並加速了不良星曜組合的威力，此組合也正好位於3-6月份星盤的經濟宮，對經濟及投資造成的破壞力也更為明顯。

▲ 火星影響金價3月低位

▲ 火星會合恆指3月

下半年走勢如何？

從術數分析可留意以下：

第一點：天星組合不利本港房地產市場

下半年的星盤土星、木星、冥王的組合，會先後影響香港的第三及四宮，從掌管新聞傳媒、通訊、運輸及基礎教育的宮位開始，於11月份左右慢慢移向影響地產、礦業、土地開發的地產宮，對相關行業及投資都會帶來相對的不利。

以此觀之，年底一段時份樓市及地產、物業相關行業及公司的股價都稍為看淡。

第二點：元運交接期利黃金投資

這組天星組合雖然不利上述行業，對黃金價格卻是有利的。事實上，每逢「土木會合」星運轉變的時候，黃金價格都容易有較大轉勢，從宏觀角度回顧對上兩次分別是1980（至1981） 年及2000年的土木星運轉變，金價在1980年時攀至高位，然後突然回落。另一次會合在2000年，金價由最低位轉勢反彈，節節上升，先後成為20年間的最高及最低點。

▲ 木土會合1980和2000



今年的「土木會合」在12月22日冬至日，事實上金價從年初至今也有相當的升幅，配合其他術數條件，屬於較利好金價及貴金屬等。再從過住歷史分析，可以看到另一個值得留意的現象，就是與土木星運轉變相關的金價轉勢，初段都容易有突發的波幅，投資者稍一不慎便容易損手，能夠掌握進退的時機，見好就收相當重要。

再深入一步分析，今年的「土木會合3」和1980-1981年間那次，有著較多類同點，首先兩次相會都位於風元素星座，和過住180年的土元素並不相同。同時，兩次相會也和冥王星有著較密切的關係，因此之故，便須更留意升幅後的突發波幅。以下半年的天星組合來說，9月底及10月間一段時間，及明年6 月份都是值得留心的時份。



作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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