【Good Food,Good Mood@iM網欄】「旋轉磨上流瓊漿 金刀剖破玉無瑕」 TATE 以豆腐打造詩意滿滿的味道

對上一次到訪TATE已是2014年,當時餐廳仍在中環伊利近街舊址。選擇TATE,是因為久聞餐廳掌舵人Vicky Lau大名;人人都說她擅長利用食物說故事,每道菜的食材配搭都別出心裁,賣相更是賞心悅目,充滿視覺效果。還記得當晚是我的結婚紀念日,我倆用餐後都不禁讚嘆食物精緻且創新,TATE亦有好一陣子,成為了我倆的最喜愛餐廳之一。2015年,Chef Vicky被The World's 50 Best Restaurants評選為亞洲最佳女廚師,聲名大噪,更在2017年搬遷到中環荷李活道現址,為食客提供更大的用餐空間。有些美好回憶「捉在手裡會化為灰燼,反而藏在心底可歷久常新」,這亦是我們多年來未有再次拜訪的原因。

TATE最近於逢星期五、六特設假日早午餐,每次均以一款亞洲主要食材貫穿整個餐單,繼「An Ode to Eggs」及「An Ode to Rice」取得良好口碑後,TATE緊接於七月至九月推出「An Ode to Tofu」,以「豆腐」為題創作六道精美菜式。我們敵不過好奇心及美食的誘惑,決定一試!

▲ 桌上放著題了《詠豆腐詩》的扇子

甫踏進TATE 2.0,便有種很適合女生聚會的感覺,因為餐廳以粉紅色傢俬配襯雲石地板及淺木色牆身,處處流露溫柔的調子。

▲ 迷你「蟹肉撻」及「醃蘑菇撻」

▲ 海鮮啫喱配自家製嫩豆腐

餐前小點是嬌小的「蟹肉撻」及「醃蘑菇撻」,前者鮮味十足,後者粒粒菇菌甚具口感。底部的白色器皿原來內有乾坤;打開蓋子竟是晶瑩滑溜的「海鮮啫喱配自家製嫩豆腐」,當中更加入昆布及乾蔥,集海鮮的「鮮」、「鹹」與豆香於一身,為豆腐宴揭開了驚喜的序幕。

▲ 豆腐皮生牛肉他他

接著是「生牛肉他他」,Chef Vicky用上牛味較濃的澳洲和牛,以洋蔥提升口感,並製作新鮮腐皮,配搭清新可口,想必能成為女士們的大愛。

▲ 鮑魚雞豆花

然後是「雞豆花」;原來四川名菜「雞豆花」並沒有豆腐成份,這名字是想比喻雞肉如豆腐般嫩滑,TATE的版本則配上澳洲鮑魚及烤羅馬生菜,初段有一股微妙的炭火香味,慢慢被酸酸甘甘的味道取代,層次豐富。

▲ 豆腐先以蝦醬芝士濃湯醃至入味才與脆麵一同炸至金黃

「香炸滷豆腐」配上發酵椰菜及波爾多紅酒汁,一吃便令我聯想到香港街頭小吃「臭豆腐」,當然這「豆腐」不臭,味道亦不像臭豆腐般鹹,但同樣炸得金黃香脆,不知Chef Vicky是否以此為創作藍本呢?

▲ 「蜂巢豆腐洋蔥湯」放於中式茶杯中,有種中國古典韻味

「洋蔥湯」用了四款洋蔥製作,裡面還有法國Comté芝士及澳洲黑松露;一打開杯蓋,香氣撲鼻而來,在湯中暢泳的蜂巢豆腐巧妙地取代了傳統法式洋蔥湯的麵包,甚具心思。

▲ 「燉龍蝦」的麻婆豆腐醬汁亦是Chef Vicky的自創食譜

主菜是「燉龍蝦」;這道菜的靈感源自麻婆豆腐,以四川香料炮製,卻在豆腐與肉碎中加入龍蝦肉,矜貴度倍增,亦十分惹味。

▲ 大豆忌廉

最後是甜品「大豆忌廉」,以朱古力盒子盛載清香的荔枝及玫瑰慕絲,一口豆腐雪糕真材實料,配搭甜而不膩。Chef Vicky說豆腐令她聯想到「雲」,便製作了這道輕軟的甜品,再加上一縷浮雲作為裝飾,意境唯美。

▲ 最後的「甜點車」美得過分,其中人參、紅棗、綠茶芝麻及麵豉朱古力、酸梅湯棉花糖、甘草啫喱糖及蜜糖棒棒糖等創意甜點更是好睇又好食

你會發現肉類在「豆腐宴」中並不常見,原來Chef Vicky極為重視「可持續發展」的餐飲理念,主張少肉的低碳飲食,亦因豆腐不含麩質但營養豐富,而被選中成為今夏的重點食材。

