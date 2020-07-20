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【Good Food,Good Mood@iM網欄】「旋轉磨上流瓊漿 金刀剖破玉無瑕」 TATE 以豆腐打造詩意滿滿的味道

名人薈萃 01:07 2020/07/20

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對上一次到訪TATE已是2014年，當時餐廳仍在中環伊利近街舊址。選擇TATE，是因為久聞餐廳掌舵人Vicky Lau大名；人人都說她擅長利用食物說故事，每道菜的食材配搭都別出心裁，賣相更是賞心悅目，充滿視覺效果。還記得當晚是我的結婚紀念日，我倆用餐後都不禁讚嘆食物精緻且創新，TATE亦有好一陣子，成為了我倆的最喜愛餐廳之一。2015年，Chef Vicky被The World's 50 Best Restaurants評選為亞洲最佳女廚師，聲名大噪，更在2017年搬遷到中環荷李活道現址，為食客提供更大的用餐空間。有些美好回憶「捉在手裡會化為灰燼，反而藏在心底可歷久常新」，這亦是我們多年來未有再次拜訪的原因。

TATE最近於逢星期五、六特設假日早午餐，每次均以一款亞洲主要食材貫穿整個餐單，繼「An Ode to Eggs」及「An Ode to Rice」取得良好口碑後，TATE緊接於七月至九月推出「An Ode to Tofu」，以「豆腐」為題創作六道精美菜式。我們敵不過好奇心及美食的誘惑，決定一試！

桌上放著題了《詠豆腐詩》的扇子

甫踏進TATE 2.0，便有種很適合女生聚會的感覺，因為餐廳以粉紅色傢俬配襯雲石地板及淺木色牆身，處處流露溫柔的調子。

迷你「蟹肉撻」及「醃蘑菇撻」

海鮮啫喱配自家製嫩豆腐

餐前小點是嬌小的「蟹肉撻」及「醃蘑菇撻」，前者鮮味十足，後者粒粒菇菌甚具口感。底部的白色器皿原來內有乾坤；打開蓋子竟是晶瑩滑溜的「海鮮啫喱配自家製嫩豆腐」，當中更加入昆布及乾蔥，集海鮮的「鮮」、「鹹」與豆香於一身，為豆腐宴揭開了驚喜的序幕。

豆腐皮生牛肉他他

接著是「生牛肉他他」，Chef Vicky用上牛味較濃的澳洲和牛，以洋蔥提升口感，並製作新鮮腐皮，配搭清新可口，想必能成為女士們的大愛。

鮑魚雞豆花

然後是「雞豆花」；原來四川名菜「雞豆花」並沒有豆腐成份，這名字是想比喻雞肉如豆腐般嫩滑，TATE的版本則配上澳洲鮑魚及烤羅馬生菜，初段有一股微妙的炭火香味，慢慢被酸酸甘甘的味道取代，層次豐富。

豆腐先以蝦醬芝士濃湯醃至入味才與脆麵一同炸至金黃

「香炸滷豆腐」配上發酵椰菜及波爾多紅酒汁，一吃便令我聯想到香港街頭小吃「臭豆腐」，當然這「豆腐」不臭，味道亦不像臭豆腐般鹹，但同樣炸得金黃香脆，不知Chef Vicky是否以此為創作藍本呢？

「蜂巢豆腐洋蔥湯」放於中式茶杯中，有種中國古典韻味

「洋蔥湯」用了四款洋蔥製作，裡面還有法國Comté芝士及澳洲黑松露；一打開杯蓋，香氣撲鼻而來，在湯中暢泳的蜂巢豆腐巧妙地取代了傳統法式洋蔥湯的麵包，甚具心思。

「燉龍蝦」的麻婆豆腐醬汁亦是Chef Vicky的自創食譜

主菜是「燉龍蝦」；這道菜的靈感源自麻婆豆腐，以四川香料炮製，卻在豆腐與肉碎中加入龍蝦肉，矜貴度倍增，亦十分惹味。

大豆忌廉

最後是甜品「大豆忌廉」，以朱古力盒子盛載清香的荔枝及玫瑰慕絲，一口豆腐雪糕真材實料，配搭甜而不膩。Chef Vicky說豆腐令她聯想到「雲」，便製作了這道輕軟的甜品，再加上一縷浮雲作為裝飾，意境唯美。

最後的「甜點車」美得過分，其中人參、紅棗、綠茶芝麻及麵豉朱古力、酸梅湯棉花糖、甘草啫喱糖及蜜糖棒棒糖等創意甜點更是好睇又好食

最後的「甜點車」美得過分，其中人參、紅棗、綠茶芝麻及麵豉朱古力、酸梅湯棉花糖、甘草啫喱糖及蜜糖棒棒糖等創意甜點更是好睇又好食

最後的「甜點車」美得過分，其中人參、紅棗、綠茶芝麻及麵豉朱古力、酸梅湯棉花糖、甘草啫喱糖及蜜糖棒棒糖等創意甜點更是好睇又好食

你會發現肉類在「豆腐宴」中並不常見，原來Chef Vicky極為重視「可持續發展」的餐飲理念，主張少肉的低碳飲食，亦因豆腐不含麩質但營養豐富，而被選中成為今夏的重點食材。

作者_Carmen Ko簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko、編輯：邊婕

欄名 : Good Food, Good Mood

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