▲ 【美元貶值】野村料美元3年內貶值20% 但不影響聯繫滙率

野村預期，美元3年內貶值20%，長期領導地位甚至將被削弱，但香港一向以調節利率來維持聯繫滙率，不認為美元貶值會令影響聯繫滙率。

野村外匯市場策略環球主管陳立偉表示，美國財赤惡化、歐盟財政整合以及特朗普之言論或潛在政策均是促使美元走弱的因素，預期美元3年內貶值20%，目前美元估值則被高估18%。他又認為，如果美國總統特朗普連任，政策將支持美元弱勢；如果民主黨總統參選人拜登當選，政策可能緩解地緣政治衝突，有利新興市場貨幣。

陳立偉又指，香港一向以調節利率來維持聯繫滙率，不認為美元貶值會令影響機制。他認為，市場憂慮美國對港實施制裁，但不認為聯繫滙率會在可見將來出現改變。

另外，野村首席中國經濟學家陸挺表示，中國第二季經濟恢復增長3.2%，可謂非常不錯， 但下半年內地經濟不確定性仍存在，預期下半年中國GDP增長介乎2至2.5%，全年經濟增長料約4至5%。

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