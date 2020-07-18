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【藝媽媽日誌@iM網欄】抗疫在家DIY系列：3分鐘紙摺爬爬蟲 （有片睇）

名人薈萃 10:32 2020/07/18

分享：

疫情第三波突然來襲，停工又停課，令早於月初計劃好的多個Staycation行程都一一泡湯，而剛恢復的興趣班、補習班亦需立即剎停。相信一眾爸媽，現在又需要再次扭盡六壬，為避免子女長時間睇電視及玩IPad，而安排每日賦閒在家的親子活動。

小藝人也不例外，不能外出遊玩，在家打發時間，除了勤清潔、下廚整饅頭外，其實還可以做手作。今次小藝人就教大家做超簡易的「3分鐘紙摺爬爬蟲」，令新手DIY爸媽都能輕易完成。

所需材料:

- 正方形摺紙

- 繩子

- 筆

- 白膠漿

製作影片:

 

作者_小藝人簡介：

兩位喜愛DIY的雙職媽媽開設了《小藝人》手作分享平台，提供手作教學或分享貼士令親子手作成為輕鬆事。貪玩媽媽信仰遊戲學習，堅持「陪伴」為父母給子女最寶i貴禮物，因此她們喜愛帶小朋友捐窿捐罅尋找新奇好玩的親子好去處。

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撰文 : 小藝人、編輯：邊婕

欄名 : 藝媽媽日誌

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