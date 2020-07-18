【玄人‧峰語@iM網欄】今年特別多災難 「庚子」年是魔咒！？

踏入「庚子」年，全世界多災多難，除了肆虐全球的新冠肺炎外，世界各地天災人禍不斷，好像中了「庚子」的魔咒。事實上，回顧歷史，好像大凡「庚子」年，自然災害、戰亂也特別見。好像1960庚子年，中國開始了持續三年前所未有的大饑荒；美國正式介入越南戰爭；智利發生9.5級大地震。1900庚子年，八國聯軍圍堵中國，我國陷入空前災難，同時間印度發生大饑荒，數百萬人餓死。1840年庚子，中國的第一次鴉片戰爭……以史為鑑，每逢「庚子」之年，似乎都是悲多於喜。

不少朋友都問我，今年的災難，是否因為「庚子」流年？而是否過了今年，一切都會變好？坦白說，很多人對命理一知半解，很容易跌入了「流年」的陷阱，喜歡以一年一年的角度去分析事件。從上述的分析，我們好像感覺到庚子的邪惡，但如果抽離一點去看，其實每個流年的組合，都有其不同程度的災害及戰動，例如中國的 「戊戌政變」、「辛亥革命」；1950庚寅年的南北韓戰、1955乙未年的越戰、2004甲申年南亞大海嘯、2008戊子年的美國金融大海嘯……，隨手拿來，都看到不同年份都會有震撼性的天災、戰亂、人禍。所以，如果將今年的不幸 「歸功」於「庚子」，似乎是以偏蓋全。

因為我習慣了算命的規律，所以看一個人或一個地方的運程，是要以一組時段去分析，而不是逐年去看。不論人或是世代，大凡涉及交運，都一定會動盪及不順暢，如果要解構今年 「庚子」年的困局，我反而會著墨點，放在整個世運交接所引動的震盪。2004年至2023年，是處於「三元九運」（又稱天運）中的「八運」，而2024打後的另一個二十年，就是「九運」的開始。要知道，世運也好、人運也好，交接大運不是機械式的進行 （即2024年自動變身為九運），而是有一個交接的韻律。

表面上分析，金、木、水、火、土五行，是代表五種不同的元素及特性。2024年 「九運」又謂 「離火」運，大定試幻想一下，如果在你前面有一個火堆，你認為要走到多近，才感到火的熱力？因此，雖然尚有3年才踏入2024年，但九運的離火熱力，而不知不覺滲入了八運尾了。

除了有「三元九運」外，其實尚有另一個體系稱為之 「二元八運」（又云 「地運」），它是由易卦衍生出來，至於天運與地運之分別，容後再開一個專題去探討。如果從學理上，2017年已踏入了 「二元八運」的離火九運了。如果大家有留意，中美貿易戰是何時發生？這幾年世界的轉變，又是在甚麼時候開始？只要仔細推想，不難發現，今時今日的世界大亂象，是世運交運下無可避免的結局，至於「庚子」年，只是適逢其會，在交運中作出推波助瀾的貢獻罷了。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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