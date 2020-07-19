【山地悠遊人生@iM網欄】感受失明人士世界 - 黑暗中對話

假如不用眼睛來感覺，會感覺到心嗎？在黑暗中感覺一下心靈，別有一番感覺。為大家推薦一個特別的旅程，黑暗中對話體驗館（Dialogue in the Dark Hong Kong）。這個體驗館，讓我們感受失明人士看世界的方式，值得我們反思。以一個全新的角度欣賞這個世界，體驗看不見的精彩香港！

每日館內可容納300人，在全黑暗的環境，由視障導遊帶領下，用自己視覺以外的感官，如聽覺、觸覺、嗅覺來完成過馬路、找食物等，讓參觀者親身體驗視障人士的生活。整個旅程60分鐘，模擬失明人士所面對的真實處境，場景包括公園、商店與渡輪等。使我們到感受失明人士的世界，用心去聆聽！

參加者可選擇廣東話、普通話、或英語導賞服務

票價：成人 $160 (假日$180)

學生、60歲以上長者和生日月份優惠90元 (假日100元)

另外只接待5歲或以上的小童，而5-8歲小童必須有一位成年付費參加者陪同，每團最多8人，每15分鐘一團

出發前之注意事項：

提早10-15分鐘到場，預留時間去洗手間及聽取安全指引簡報。

會場提供免費儲物櫃存放個人財物。

需預備小量零錢，於體驗旅程中使用。

會提供 一人一根盲杖

60分鐘的旅程在全黑環境進行體驗，有導賞員以聲音帶領。不會全程站立及步行，部分環節會有座位提供。

以下是入場前需要注意事項：

手提電話， 手袋和背包必須存放於儲物櫃

不可佩戴任何會發光的裝置如手錶、珠寶、螢光運動鞋或手提

不可攜帶任何食物或飲品或香口膠進入館內

除了接待大堂可拍照，體驗館內不可攝影。（所以這篇文章沒有照片）

眼鏡在場館內不能發揮用途，並可能會跌落及摔破。 建議進館前先將眼鏡放入儲物櫃內。

為了能讓讀者有更好的體驗，不詳述活動的具體內容。在導覽員帶領下，一團8個人， 進入一個全黑的世界體驗一小時。

日常生活中七成以上的訊息來自視覺，失去視力使我們脫離舒適區，由光明進入黑暗，原先理所當然的事情變得困難了。一點動靜也令人害怕，激發我們面對危機，耳朵變得靈敏起來，嗅覺等感知變得更加敏銳。然後一步步克服恐懼與未知，很快適應了黑暗環境， 學習如何放下成見和假設，在場內互相幫助，充分利用其他感官，來感受周遭環境。發現黑暗的世界其實也很美，黑暗遂變得有趣刺激。黑暗中對話旅程是個與別不同的經歷和新視角。通過體驗失明人士生活，令我們體會身體殘障人士的不便， 讓我們從心出發。發現自己原來忽略了很多美好的感受。 領略原來視覺完好值得感恩。 從此改變對視障人士的看法， 更會主動幫助視障人士。60分鐘體驗完成後，衝擊與啟發卻讓我久久無法忘懷，推薦給讀者，特別是有5歲以上小朋友的家庭。另有情侶體驗「出雙入對」和生日派對「暗中生日會」。希望更多人能參与到這個體驗。

地點：九龍長沙灣長義街9號D2 Place 第1期 7樓B室

查詢電話：2310 0833

電郵：exhibition@dialogue-experience.org.hk

開放時段：星期一至日及公眾假期，上午10:30 － 下午7:30



作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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