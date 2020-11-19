【新股IPO】佳源服務擬下周招股　集資約6.2億元

▲ 佳源服務業務主要分為三大板塊，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。

內房佳源國際 （02768） 分拆的物業管理公司佳源服務最快將於下周招股。消息指，已於10月28日結束投資者教育，計劃集資約8000萬美元（約6.24億港元）。聯席保薦人為海通及國泰君安。

佳源國際 （02768） 於10月份公布，分拆佳源服務優先發售保證配額、合資格佳源服務股東每持有82股股份，可得1股佳源服務預留股份。

佳源服務總部位於嘉興，主要提供物業管理服務供應。集團業務分為三大板塊，物業管理服務、非業主增值服務、社區增值服務。截至去年年底，集團的合約總建築面積約為3880萬平方米，涵蓋中國38個城市及14個省份，在管項目合共141個，在管總建築面積約2610萬平方米。

截至去年年底，純利按年增40.4%至5021萬元（人民幣，下同）；收入按年增37.3%至4.54億元。

集團所得款項將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會、豐富服務產品、投資智能化營運及內部管理系統提升服務質量及客戶體驗及作一般資金用途。

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責任編輯：謝卓榮