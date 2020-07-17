【跟奶奶學烹飪@iM網欄】「脾好人年輕」家常清補涼 助你增強免疫力

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疫症來襲，要增強免疫力，湯水實在不少得。但這陣子不易過份進補，主要是要養潤的湯水，健脾與袪濕是常備的保健方向。
「脾好人年輕」 - 脾並不是只說脾臟，而是關鍵到身體整個系統，負責吸收和分解營養再輸送至身體其他部份，身體的循環系統運行得流暢，自然有助提升免疫力。
這次介紹一款湯有齊基本健脾材料，無需頻撲適合繁忙媽媽。因為在一般的街市雜貨店就有一包包材料賣，而且價錢非常化算。這就是“清補涼” ，主要材料有淮山、蓮子、芡實、薏米、百合、杞子、沙參、玉竹、龍眼，只需隨意加入果皮、肉類或粟米、紅蘿蔔、冬瓜等就可以了，所有材料都非常平和，清補不燥，可以作家常湯水。
家常清補涼：
材料:
煲法:
1. 所有藥材洗淨稍作浸泡
2. 果皮浸軟水留用，肉類汆水備用
3. 8-10碗水煲滾後放入藥材，大火煲滾
4. 水再滾後加入已汆水的肉類
5. 大火煲滾後以中火煲1.5至2小時，至藥材發起，湯夠鮮味即可
下星期再與大家分享一家大小都適合的湯水。
大家一起齊心抗疫，不能鬆懈，加油！
作者_悠媽Joey簡介：
做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈
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撰文 : 悠媽Joey，編輯：邊婕
欄名 : 跟奶奶學烹飪