【跟奶奶學烹飪@iM網欄】「脾好人年輕」家常清補涼 助你增強免疫力

疫症來襲，要增強免疫力，湯水實在不少得。但這陣子不易過份進補，主要是要養潤的湯水，健脾與袪濕是常備的保健方向。

「脾好人年輕」 - 脾並不是只說脾臟，而是關鍵到身體整個系統，負責吸收和分解營養再輸送至身體其他部份，身體的循環系統運行得流暢，自然有助提升免疫力。

這次介紹一款湯有齊基本健脾材料，無需頻撲適合繁忙媽媽。因為在一般的街市雜貨店就有一包包材料賣，而且價錢非常化算。這就是“清補涼” ，主要材料有淮山、蓮子、芡實、薏米、百合、杞子、沙參、玉竹、龍眼，只需隨意加入果皮、肉類或粟米、紅蘿蔔、冬瓜等就可以了，所有材料都非常平和，清補不燥，可以作家常湯水。

家常清補涼：

材料:

淮山 5錢

蓮子 5錢

芡實 5錢

薏米 5錢

百合 5錢

杞子 20粒

沙參 5錢

玉竹 5錢

龍眼 7粒

果皮 4瓣

瘦肉或排骨

煲法:

1. 所有藥材洗淨稍作浸泡

2. 果皮浸軟水留用，肉類汆水備用

3. 8-10碗水煲滾後放入藥材，大火煲滾

4. 水再滾後加入已汆水的肉類

5. 大火煲滾後以中火煲1.5至2小時，至藥材發起，湯夠鮮味即可

下星期再與大家分享一家大小都適合的湯水。

大家一起齊心抗疫，不能鬆懈，加油！

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