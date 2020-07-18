【清酒新世界@iM網欄】古時清酒．一 　口嚼酒需以處女唾液釀製？

你們知道嗎?日本史上第一種被發掘出來的酒並不是清酒，而是葡萄酒。在古時大約是繩文時期，在長野的井戶尻遺跡裏考古學家發現葡萄籽陶罐，經過長年的研究，所指這些陶罐的大小及用途，代表着是用來存放葡萄酒的。沒想到在古時，日本人已經那麼懂得享受人生。

▲ 台灣原住民也有「口嚼酒」習俗。

其實最初酒的用途，都是用在宗教或喪禮上，所以不是一般人能接觸到的。之後人們在《魏志倭人傳》及《大隅國風土記》中發現，提及酒在彌生時代後的用途，《大隅國風土記》發現，最初期清酒的原貌，是由一種酒轉變而成的。在我拆開謎底之前，想問一問大家有沒有看過4年前一套動畫叫「君の名は。」，中文名字稱為「你的名字」，這個厲害了（高能注意），裏面提及到口嚼酒，沒錯！就是把米飯放入口中咀嚼，利用口水糖化米飯中的澱粉，並產生了糖，然後吐出到容器中，讓糖與空氣中的酵母結合發酵製造酒精，傳統這種酒，一定要用處女的口水來釀製，亦即是還未婚的女士也可以，所以不分年齡界限，嘻嘻.....你懂的，我就不太坦白了；不過也不要自己隨便釀酒，在日本要先取得釀酒執照才能釀酒，如果擅自製作的就是私酒。

根據《古事記》及《日本書記》，到了古墳時代也稱飛鳥時代，酒是用作敬拜天神及進貢的，而口嚼酒卻慢慢轉變及形成一個新形態，這種酒稱為「濁酒」，當然處女口水亦都改為當地神社附近的泉水，不過現今還有些地方，還是保留傳統繼續用口水的。已到了奈良時期中國開始傳入麴菌，令日本酒進入了另一個新時代，這個我們就留在下一個星期再說吧。

既然今次說了古時，我們就來介紹同樣有個「古」字的酒，雖然沒有甚麼關係，但還是介紹一下好了。今次要介紹的是一種古酒，又稱秘藏酒，顧名思義就是陳年清酒。「山丹正宗 純米大吟釀 秘藏酒」口感順滑，但卻很敦厚而不渾濁，品嚐過就知道，真的很適合配搭有醬汁的食物，由於是純米大吟釀，就算是陳年也會帶有一絲絲的米香及甜味，我自己試過，配搭冰淇淋也不錯，但這都是個人口味的配搭，喜歡的人會很喜歡，不喜歡的話起碼自己有嘗試過。

作者_Chris Wong簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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