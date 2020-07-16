香港浸會大學香港有機資源中心自 2012 年起主辦香港唯一有機零售指引及評核計劃 —「優質有機零售商計劃」暨「至TOP有機零售商」，旨在保障市民大眾的健康、維護消費者利益及保持產品質素。

2019年冠狀病毒病在香港出現的宗數，相比起其他地區，雖不至於多得驚人，但礙於外地仍有大規模爆發，「防疫」、「抗疫」工作未敢鬆懈，成為了香港人日常生活的一部分。要減低受感染的風險，除了配戴口罩助阻隔飛沫和使用酒精搓手液保持雙手清潔之外，能夠確保食用產品的安全，也是「防疫」、「抗疫」的健康良策。所以，市民在可信賴的有機零售商店購物，便可以買得安心，用得放心。

杜絕假冒商戶，加強市民購買有機產品信心

由於有機食品及產品定價較高，市面上有機商品店舖愈開愈多，加上香港政府未有法例監管有機市場，不少不法之徒乘機出售訛稱有機的假冒有機產品，謀取暴利。香港浸會大學香港有機資源中心為打擊魚目混珠之流，保障市民的利益和健康，特別推出「優質有機零售商計劃」。認住張貼了右方「Q剔」標誌的有機零售商，購物自然更有保障！

「優質有機零售商計劃」是一個獨立及自願性參與的計劃。各有機零售商可自行報名或經公眾提名參加。計劃篩選標準嚴謹，參照歐美組織的有機營運標準，在採購、儲存、包裝及標籤說明、展示、銷售及員工培訓六個範疇訂定評審準則，達標的有機零售商才可獲頒「優質有機零售商」榮譽，並獲授權使用「Q剔」標誌。而在公眾投票獲得最高票數的10 家商戶，將獲授權使用綠色英文「TOP」字樣標誌，成為實至名歸的「至TOP有機零售商」！

▲ 最高票數的10 家商戶將成為「至TOP有機零售商」

誠邀市民投票，選出10家「至TOP有機零售商」

專業選舉評審團經過巡察多間獨立經營、集團式或連鎖店形式經營的有機商店，以及網上經營有機商店的倉庫之後，已選出今年入圍的逾40家「優質有機零售商」。現在市民可以在香港有機資源中心的Facebook進行公眾投票，支持心水「優質有機零售商」晉升為「至TOP有機零售商」，截止投票日期為2020年7月31日(星期五)！凡投票並留言分享其有機消費心得的人士，均有機會獲得「獨具慧眼獎」，贏取紫外線多功能消毒器乙部(得獎名額共3名)。

「優質有機零售商計劃」暨「至TOP有機零售商」選舉2020 宣傳短片: https://bit.ly/31ChTwj

投票連結：https://forms.gle/SbCeq9BufhoZM7ZJ6 或 搜尋「香港有機資源中心」 Facebook

投票結果將於2020年8月13日(星期四)舉行的《「優質有機零售商」暨「至TOP有機零售商」頒獎典禮2020》(簡稱《優質有機零售商頒獎典禮2020》)上公佈。

香港浸會大學香港有機資源中心的《優質有機零售商頒獎典禮2020》將於8月13日(星期四)舉行，屆時中心將向一眾「優質有機零售商」及「至TOP有機零售商」頒發殊榮。中心期望藉「Q剔」標誌嘉許高質素的有機零售商，給更多優質、安全、健康的有機產品供市民選擇之餘，亦可勉勵同儕，精益求精。頒獎典禮詳情將於稍後公布，敬請留意。

「香港浸會大學香港有機資源中心」

香港浸會大學香港有機資源中心獲農業持續發展基金撥款，負責建立和執行本地有機產品認證系統的非牟利機構，以進一步推動本地有機農業的發展。中心致力提高本地有機業界、消費者及市民對有機産品及有機認證的認識，保障市民的消費權益之餘，亦努力推動可持續發展的有機農業，確保香港市民可享用安全優質的有機食物，為下一代締造一個生態平衡的生活環境。

(資料由客戶提供)