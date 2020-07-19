【裏裏外外@iM網欄】教你減肥美白 消除及預防腰痛

近期香港好多時候，在天朗氣清下忽然下大雨，感覺有些似新加坡或馬拉，令我想起一位朋友，她因下雨地濕路滑，行街時一不留神跌倒地上，因為她平時少運動，身體平衡力不好，所以弄到整個人趴在地上，跌傷手肘關節，十分嚴重，而且還有好多後遺症。所以話，平日花少少時間，鍛鍊身體，強化核心肌肉，令身體平衡力加強，就算行樓梯一隻腳踏不穏，都好難會失去平衡跌傷。

人體其實好奧妙、也十分有趣。如果每天重複做一些正確的動作，肌肉會有記憶力，持續下去，你會看到好效果。所以日常的基本功好重要。如果我們的核心肌肉夠強，不但可以減少日常生活中的傷害，也能減少腰痛的風險。今次教大家幾個簡單易學的動作，可以減肥（特別是臀部），加強核心肌肉，腰部肌肉強化了，自然可以減少及預防腰痛。

Tips 1:

睡在瑜珈墊或床上，身體貼在墊或床，將雙腳提高90 度（腳不可以靠牆或床頭板），停留3-5 秒，然後雙腳向下降半呎，停留3-5 秒，再將雙腳向下降半呎，停留3-5 秒，直至雙腳回到墊上或床上。 這動作可以鍛練核心肌肉，也可以令雙腳修長。

Tips 2:

雙腳合併站立，重心在右腳，然後抬起左腳，屈曲左膝成90 度，轉動腳踭左右各5 次（初學者可以將右手扶著牆），然後左腳放地；重心轉左腳，重覆以上動作。每日做5分鐘，有效強化核心肌肉。

Tips 3:

坐在瑜珈墊上，屈曲膝頭，雙手放在身後，然後將膝頭轉向左邊，停留5 秒，感覺右邊臀部肌肉收緊；再將雙膝頭轉向右邊，停留5 秒，感覺左邊臀部拉緊，每邊重覆做5 -10次。初學者雖然膝蓋未能貼地，但只要臀部肌肉有蹦緊的感覺，也能達到同樣功效。這動作有效為hip減肥。

Tips 4:

如果你經常腰酸背痛，不妨試試這個扭轉式。先臥在瑜珈墊上，左腳伸直，右腳屈膝放在左腳上，將左手放在右膝蓋，然後將右膝拉向左邊，下腰同時扭轉向左，上半身及面部盡量向天，這時會有些格格的聲音，是脊椎自我修復中，有效舒緩腰痛。記得做完右腳，要做左腳。左右重覆做2-3 次，你的脊椎會好舒服喔！

我曾經做過測試，一星期7 天每晩11 點前睡，無做任何facial或臉膜，臉部自然美白起來，眼袋丶黑眼圈自然消失。當然，如果再加添一些保養，效果會更perfect! 例如自製天然mask, 將蛋白、蜜糖、麥片（要純麥片，不要加糖或有味的），再加小小檸檬汁( 但如果你皮膚過敏，不要加太多或不加檸檬汁），而且要先將這天然mask 在手上試試，皮膚會光滑緊緻呢！

今次介紹幾招床上美容，每朝睡醒後，只需5 分鐘時間，便能提升體內陽氣，有養生美容的功效。

Tips 5:

早上起床前，首先要在床上張開四肢伸展一下，然後將雙手放在臉上： 左手合指掌心横放在額上，右手合指掌心橫放在鼻下及咀上，然後左手轉向右手的位置，右手轉向左手的位置，或上下按摩臉部都可以，可加速臉部洫液循環，令你的臉部美白光澤，膚色有意想不到的效果！（每日做2 分鐘，記得要在洗臉前做！)

做完臉後，將雙手拉拉耳朵，可以上下左右拉耳朵，對保養身體十分有幫助！

Tips 6:

最後教你左右呼吸法，可以有美白功效。用右手大拇指按住右邊鼻孔，同時左鼻孔吸氣1 秒後，用右手無名指及尾指（也可用食指及中指）按住左邊鼻孔，同時右鼻孔呼氣2 秒，然後右鼻孔吸氣1 秒，再用右手大拇指按住右鼻孔，左鼻孔呼氣2 秒，這是一個循環。每次可以做9個循環，或做5-10 分鐘，可以有美白臉部作用。

有朋友做了這個呼吸法一個星期後，她的老公問：「最近你塊臉白咗好多！做過乜嘢？」可見呼吸法能將大量氧氣帶入臉部，幫助血液循環，達到美白的效果！大家不妨試試。

今次為你點播Deva Premal 一首好抒情的歌： Ide Were Were, 大家會聽到好好聽的流水聲，同宇宙的呼喚聲！

https://youtu.be/Ly9C4lJtvgo

作者_盈望簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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