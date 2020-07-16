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【在家學習】Back-to-school消費大增　應付遙距學習需要

科技 17:00 2020/07/16

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不少零售商戶都在暑假中後段推出Back-to-school優惠，吸引家長為子女購買開學用的物品，在疫情之下，今年的消費趨勢與以前並不一樣。美國全國零售協會（NRF、National Retail Federation）發表的調查指出，預計當地中小學生的Back-to-school整體消費會按年上升29%至破紀錄的339億美元，大學生的消費亦為歷史新高的677億美元，升24%。主因家長考慮到學校為避疫，繼續在家授課的可能性頗高，紛為子女購入筆記本電腦、平板與耳機等IT設備。

據CNBC報道，NRF日前發布的一項7月初進行的調查指出，美國當地家庭會為就讀中小學的子女，平均花費789.49美元（約6158港元）購入開學用的物品，而大學生的支出則為1,059.2美元（約8261港元）。

家長憂慮開學後仍需遙距學習

NRF指出，今年的消費情況特殊，到秋季學期開始時，學生能否如常在學校上課，抑或要繼續在家遙距學習，仍有頗大變數。因此，家長為以策萬全，會為子女準備合適的工具應付在家學習的需要。

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調查指，55%受訪者預計，學校在開學後最少會安排一部分課堂轉為遙距形式，這群消費者中，就有7成打算針對遙距學習需要，購入筆電等電子設備、以至桌椅等並非傳統開學用的物品。而整體而言，63%的中小學生家庭打算購入電子設備，按年顯著上升9個百分點。

值得一提的是，以往消費者會傾向前往百貨公司購買開學用品，但疫情讓消費者增加戒備，調查指僅37%家長有意前往百貨公司，較往年的53%明顯下跌；而亦有43%消費者打算增加選用線上購物。

責任編輯: 周俊霖

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