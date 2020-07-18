【胡言食語@iM網欄】看《摘星廚神》吃米芝蓮三星法國餐廳 當白色鑽石碰上海上黑金

日劇《摘星廚神》，令更多人對法國菜餚，心生響往、陶醉！

法國菜式，採用新鮮食材，配合精緻烹調，藝術的擺盤，將味覺、視覺的享受，發揮至極點。

去年初冬時，好友約飯局一聚，更說會有「黑金與鑽石」給我品嚐，對珠寶是門外漢，心想可以大開眼界，心想朋友為何會說是「品嚐」？

約會地點是中環置地廣場 米芝蓮三星 L'Atelier de Joël Robuchon。喜歡法國菜及品嚐紅酒的朋友，Robuchon應是經常光臨的高尚餐廳，中環L'Atelier de Joël Robuchon及澳門「Robuchon au Dome」，在法國飲食界聲譽甚高，是名廚 Joël Robuchon 所創立。

飯局當晚，一行五人，甫踏入餐廳，立即感覺到 Robuchon 獨特的signature，紅、黑裝潢，顏色形成強烈對比，精緻室內設計，將法國的熱情、藝術、自我風格完美表達。

我們訂了房間，侍應弔領我們穿越開放式廚房及吧枱bar seat用餐區，到達落地玻璃房間，房間可以有專人服務，在內更可欣賞室外花園及中環景色。

點選菜式，薄切龍蝦海膽、海膽伴意大利麵、金箔Steak Tartare等，當大家仍在傾談時，朋有微笑說，現在是有「白色鑽石」美譽，白松露的最佳季節，餐廳剛到最新鮮的白松露。而這裡的魚子醬亦很有名，魚子醬有「黑金」之稱。當天晚餐，白松露及魚子醬，正是來的主要目的。

到此，我才恍然大悟！為何麼朋友早前說品嚐「黑金」、「鑽石」。

▲ 餐前小點

當我們揀選紅酒時，待應奉上餐前法式小菜，接著奉上，正是大家都十分期待的法式焗麵包，盛滿外層鬆脆、內裡柔軟的麵包，酥脆牛角包、香濃軟滑芝士包、口感甚好的合桃軟包…….等。

法式麵飽，法國菜十分重視，這裡自設bakery team，水準絕對是大師級。

▲ 雅枝竹

紅酒還未點完，待應將法式雅枝竹送上。雅枝竹是法國菜喜愛的健康食材，口感清爽，配上精煮的醬汁，美味可口。

接著海膽伴意大利麵，已經放在餐桌上，將新鮮的海膽放在醬汁意大利麵上，再以芝士碎作點綴。馥郁鮮甜的海膽，配上軟韌適中的麵條，口感十分恰當。

時值11月，正是有「白色鑽石」美譽的阿爾巴（Alba）白松露的收成季節，它在每年的10至12月期間生長，以11月最豐收。白松露與黑松露的區別，它除了比黑松露更加珍貴稀少外，更只能生吃，不可以烹調，故此配上溫熱的食物，可將芳香氣味，發揮更趨完美。

經理用專業的刀具，將白松露刨成薄片，灑在的意大利麵上，溫熱的麵條，引發出白松露的獨有香氣。其淡淡的芳香，帶著洋槐花蜜、肉桂、蕈菇的味道。白松露濃郁的芳香，進食之後，口仍能餘香繚繞

▲ 薄切新鮮龍蝦海膽

薄切新鮮龍蝦海膽

將新鮮的海膽配生鮮嫩龍蝦簡直是一絕，海膽的濃郁甘香，配上薄切的新鮮龍蝦，海膽的鮮甜，可將龍蝦的鮮味發揮，爽甜的蝦肉，配上軟滑海膽，口感令人驚喜。

▲ 白松露金箔Steak Tartare

金箔 SteakTtartare

將頂級鮮牛肉弄碎後，加入胡椒粉、洋葱末、橄欖油、香料………等， 攪拌後再壓成肉餅，放上包住閃亮金箔的鵪春蛋。構成了一幅顏色亮麗的視覺藝術。碎鵪鶉蛋同牛肉混好，口感軟滑，肉味甘香濃郁，味蕾感受的快感，真是無以復加。

▲ 金箔Steak Tartare

剛才的白松露，大家都回味無窮，忍不住叫待應給我們加在Ttaretare牛肉上。白色鑚石配以法式調味的生牛肉，真是絕配。

▲ 金箔魚子醬Steak Tartare



蟹肉魚子醬

粒粒圓滿烏黑魚子，鋪滿在金箔蟹肉上，外觀已經令人神往。當色澤烏黑明亮的魚子，放在舌尖，用上顎壓碎那飽滿的魚子，鮮美甘甜中，略帶一點鮮腥味，在口內及唇齒間纏繞徘徊。混了香料的鮮甜蟹肉，配以魚子馥郁甘香，一試難忘！

▲ 法國麵包

▲ 鮮美生果

▲ 馬卡龍及甜品

當大家等候甜品時，朋友問，你們知否Robuchon的亮點，除了「米芝蓮三星」外，還有甚麼獨特之處，可以在香港，甚至亞洲，都找不到其他餐廳可以一併高下。大家聽後，便各自發表意見，例如令入驚嘆的紅、黑 裝飾設計，或是出色味美的法式麵包，甚至有人說是令人一試難忘的，Joel 成名菜 「薯蓉」。友人見我們各說各的，但都沒有人能說出答案，接著便說，我們大家常一起飯局，有否發覺今晚與平日有何不同？大家不期然互望，不懂回答，靜默片刻後，朋友笑著說，你們有否發覺，今天是沒有帶來喜愛的紅酒，只是在餐廳點選。這裡沒有開瓶費，但先不要太高興，因為餐廳規定，不可以攜帶自來酒水。三星米芝蓮是Robuchon的亮點，其優質及數量驚人的 「藏酒庫」，更是傲視同群。

香港的Robuchon酒窖，擁有世界主要葡萄酒產區的主要葡萄酒收藏，超過3,400個labels，澳門 Robuchon au Dome 天巢餐廳，更擁有超過16800個 labels。假若你喜歡某種在澳門天巢酒窖擁有的葡萄酒，只要預先要求，都可以在香港Robuchon享用，這是其窩心的地方，一流的貼身服務，

其珍藏的紅酒數量之多，品質之精，很多專門售賣紅酒店鋪都望塵莫及！

作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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