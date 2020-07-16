香港科技園公司（科技園公司）今天(7月16日)宣佈首屆「Global Matching 2020」正式展開序幕。這個為期六天的商業及投資配對活動已吸引眾多參加者預先登記報名，包括超過180間頂尖企業和亞太區投資者，以及尋求業務發展的本地及海外初創和科企。

以「One Stop to a World of Innovations」為主題，是次網上活動匯聚160間初創及科企，分別來自29個經濟體系，包括中國內地、新加坡、美國和巴西等。活動期間（7月16日至23日），這些公司將出席超過220場提前預約的一對一配對會議，向尋求企業創新和投資機遇的企業夥伴和投資者推介旗下創科方案，並協助解決以下八大重點行業的營運挑戰：消費與零售、教育、物流及製造、旅遊及酒店、金融及保險、醫療保健、房地產及建築、以及智慧城市及政府行政。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示：「科技園公司很高興『Global Matching 2020』吸引各方的鼎力支持，體現了各行各業期望加速推展創科，以提供發展的沃土及實現來自本地及全球的嶄新機遇，同時顯示科技園公司推動創科發展及投資正逐步取得堅實成果，引證香港在市場挑戰下依然具備韌性、實力及龐大多樣的創科機遇。

創科是推動未來經濟發展的重要引擎。作為香港領先的創科培育和科研基地，科技園公司一直領航推動創科發展，我們期待與業界、投資者和企業夥伴緊密合作，積極推動香港成為國際創科中心。」



在投資推廣署、香港科學園創科會及香港天使投資脈絡的支持下，連同活動方案合作夥伴EventXtra，是次配對活動為企業夥伴驅動企業創新；為投資者發掘具發展潛力的創新方案及產品；為眾多創科公司尋找商機。另外，活動亮點包括於首天（7月16日）由行業領袖及投資者於大會平台上分享全球創新趨勢，及設有創投路演環節，讓科企以兩分鐘片段介紹其應對行業營運挑戰的創新方案。



「Global Matching 2020」數據：

220場一對一商業和投資配對會議

160間本地及海外創科企業

12+間頂尖企業夥伴

60+位亞太區投資者

100+場創科企業提案演示

24x7創新頻道展示創科成果

公眾人士可登記並於網上重溫由行業領袖及投資者主講的全球創新趨勢分享會。

(資料由客戶提供)