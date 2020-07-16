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【定期存款】渣打全面削港元定存短中長息 無懼港滙略轉弱

金融經濟 16:49 2020/07/16

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渣打自上周三（7月8日）減息以來，相隔一周再度全面削減，一年期現低見0.65厘。

追息族注意！再有大行減港元定期存款息率，渣打於今天（7月16日）全面調低港元定存短中長息，當中減幅最多是一年期，砍低0.25厘後，新息率至0.65厘；半年期則削減0.15厘，新報0.75厘；3個月期就降0.1厘，至0.8厘。這是繼日前恒生 （00011） 及工銀亞洲以來，本周第3間大行降低港元定存息。專家以本港疫情陷第3波仍未停止擴散，以及拆息續跌，恐本港經濟的復甦路漫長，大行爭相減息，料引發中小行再跟減。

事實上，渣打自上周三（8日）減息以來，相隔一周再度全線削減息率，下半年至今10多間大小行鬥劈息，無懼港滙最近略轉弱。在傳統銀行減港元定存息的同時，第2間正式開業的虛擬銀行天星銀行（Airstar）於本周二（14日）以3.1厘突擊，新推針對現有客戶每成功邀請5名親友開戶，可獲1.6厘定存加息券，以3個月最高享3.1厘及上限5萬元計，即最多賺387元息。

天星的玩法較特別，現有客戶推薦5人開戶，最多獲2張1.6厘加息券；每名被推薦人成功開戶後，推薦人可再獲1厘加息券，最多限10張，優惠至8月底。

假若天星客戶推薦10名親朋戚友，並全部成功開戶，即可獲最多12張加息券（兩張1.6厘及10張1厘）。不過，客戶每月只限用1張加息券，而優惠亦僅限開立3個月港元定存，上限5萬元。以現時天星3個月牌價息率為1.5厘，即使用優惠後年息最高3.1厘，息率低過其3.6厘活期利率優惠（惟活期息的存款上限僅2萬元）。

比併市面3個月港元定存年息，天星的3.1厘暫難挑戰「高息王」，畢竟信銀國際手機銀行新客開戶有10厘，全城最高，但上限為1萬元。另一正試業的虛銀匯立銀行（WeLab Bank）則最高4.5厘，限10萬元，但需要每周開團夠60人參與才能獲得最高息。

一個月拆息自上周跌穿0.4厘後已不斷走低，如今更5連跌，再失守0.3厘的4年新低；至於反映銀行資金成本的3個月拆息更10連跌，失守0.6厘，只得0.56厘的近4年新低。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 存款收息

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