【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】麥香味濃極健康 搓揉摩洛哥「西樵大餅」

每天醒來，就會見到穆罕默德的妹妹（Khadija）已預備好早餐，枱上永遠有一盤「西樵大餅」、煎蛋（似烘乾的雞蛋）、果醬或芝士，但口味不太合適，我每天只會淺嘗早餐。有些時候，早起的鳥兒有粥食，這個地道的「粥」是用小黃米煮，其實給小朋友的早餐，穆罕默德知道我對「西樵大餅」沒有興趣，叫妹妹給我一碗粥，吃了一口就有「嘩」一聲的感覺。這雖然不是用鮑蔘翅肚煮成的粥，但已是如此的美味，穆罕默德見我喜歡，即叫妹妹再給我多一碗。

▲ 簡單的早餐、煎蛋、芝士及主菜「麵包及薄荷茶」

我在香港生活時，喜歡搓揉歐陸或港式麵包，在摩洛哥沒有機會製作麵包了。有一次早上見到穆罕默德的大嫂在廚房內製作「西樵大餅」，我很興奮地看着，看看她如何整麵包….這個過程未完畢，穆罕默德拖著我走， 驅車到外面玩。

▲ 大嫂教導我如何整地道「麵包」

翌日下午，我在房間內，2位嫂嫂叫著我，想和我傾談，因為她們不懂說英文，大家指手劃腳地溝通著，我問其中一個嫂嫂，會否再生小朋友（因她剛生產一個女孩子），現共四名小朋友的母親，她聽後即耍手擰頭，哈哈大笑說不。因為，柏柏爾人家中有三、四個小朋友是等閒事。

趁有機會，我拉著她們教我做「西樵大餅」。眼見廚房內存放兩大袋50公斤的麵粉，真的嚇了一跳。不過，麵包是他們的主糧，一屋近20人，這袋麵粉應該不足一會兒就沒有了。

▲ 大嫂耐心地將一個一個麵團放入烤箱內焗麵包。

嫂嫂細心的教導，我看著每一個步驟，她們製作簡單明快，不像香港般製作麵包那麼多工具，又不用計算份量，熟手地完成搓揉的部分，再等待麵團發酵後，就可放入烤爐。而這個特別的烤爐是個大鐵箱，下層可放入炭。第一次見到這鐵箱，很難想像這個是烤爐。她們的「大餅」原來是用全麥粉整成，所以麥香味濃，相反極粗糙、不柔軟的麵包，但相當健康，可惜作為港女的我仍然未懂得欣賞！

▲ 這個傳統的「石爐烤」建在屋外，現時已棄用了。

作者_Apple簡介： 熱愛旅遊的港女，遊遍半個地球，最後在北非摩洛哥遇上另一半，細談港女在當地的趣事。

更多當港女遇上摩洛哥小子@Apple的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！